Ba đi chống dịch 2 tuần mới tạt về nhìn mặt con, cảnh bé gái nhớ ba chạy theo khóc òa khi không được bế vì "người ba bẩn không bế được mô" gây xúc động

Những ngày qua, cùng với lực lượng tuyến đầu là các y bác sĩ, các cán bộ công an, lực lượng dân quân tự vệ cũng cùng gánh vác nhiệm vụ, cùng mọi người tham gia chống dịch.

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ dân quân tự vệ ghé về thăm gia đình trong khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi mà khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

Ba đi chống dịch, 2 tuần mới tạt về nhìn con, con gái nhớ bố chạy theo và khóc òa khi không được bố bế

Theo đó, vì ba là dân quân tự vệ tham gia chống dịch đã nửa tháng chưa về, nay anh về nhà lấy vài bộ quần áo. Thấy ba, em bé vui mừng chạy đến đòi bế.

Nhưng lúc này, anh dân quân vội gọi vợ ra bế con để đảm bảo khoảng cách an toàn cho bé. Ba chạy thì con đuổi sau vì con còn bé chưa hiểu chuyện. Ban đầu cô bé cứ nghĩ là đang chơi trò đuổi bắt với ba, nhưng khi thấy mẹ ra bế lại thì bé liên tục nũng nịu đòi được ba bế.

Thậm chí em bé còn mếu máo khóc vì không thể theo ba.

"Ba không bế được mô", người dân quân tự vệ vừa nói vừa chạy xa con.

Để đảm bảo an toàn cho con gái, anh dân quân tự vệ đành đứng từ xa nhìn con trong nhớ nhung...

Thấy con khóc đòi theo mình, anh dân quân tự vệ vội dỗ dành: "Ba xin lỗi nhá, ba xin lỗi em nhá. Ba người bẩn nên không lại được nhá".

Có lẽ nhớ con quá, anh kiếm chiếc ghế ngồi ở sân để nhìn bé một lúc rồi vội chào tạm biệt, tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi đăng tải lên MXH, khoảnh khắc sum họp này đã khiến dân mạng rần rần chia sẻ và bàn luận. Ai cũng cảm thấy rưng rưng xúc động và càng thấm thía, trân trọng hơn sự hy sinh thầm lặng của những lực lượng tuyến đầu.

Đồng thời mọi người cùng động viên nhau tuân thủ chặt chẽ 5K, khai báo y tế, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống của chúng ta sớm trở về bình thường...

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc