Bà con xứ Nghệ gom rau, làm khô cá gửi người dân TP.HCM

Người dân mang bầu, bí đến Nhà văn hóa thôn 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An để gửi vào TP.HCM - Ảnh: DOÃN HÒA

Ai có gì góp thứ nấy. Những nông sản quê từ bao gạo, mớ lạc, quả bí đến những hũ khô cá đều được người dân chia sẻ, hướng về tuần lễ cao điểm "Vì thành phố mang tên Bác" do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động.

Từ khi biết tin TP.HCM cách ly xã hội theo chỉ thị 16, khuôn viên Nhà văn hóa thôn 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An chất đầy những bao rau củ quả. Những nông sản sạch này được bà con thu hoạch từ chính vườn nhà mình để gửi vào cho người dân vùng dịch.

Sáng sớm, cụ Nguyễn Thị Ty - 85 tuổi, ngụ xã Nam Giang - ra vườn hái 5 ký chanh rồi nhờ con chở ra điểm tập kết nhà văn hóa thôn ủng hộ bà con Sài Gòn đang gặp khó khăn trong thời gian cách ly, phong tỏa.

"Nghe báo đài đưa tin, tôi biết ở Sài Gòn dịch bệnh đang phức tạp, nhiều nơi bị phong tỏa, thiếu nguồn thực phẩm, rau xanh. Hôm qua, nghe xã vận động ủng hộ rau nên hôm nay dậy sớm để hái chanh gửi vô cho bà con", bà Ty chia sẻ.

Cụ Nguyễn Thị Ty - 85 tuổi, ngụ xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An - hái 5 ký chanh trong vườn đến ủng hộ - Ảnh: DOÃN HÒA

Khu bếp ăn Trường tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò ngày nghỉ hè rộn ràng cảnh chị em phụ nữ rang lạc, chiên cá, đóng hộp. Nắng nóng nhưng ai cũng làm việc rất khẩn trương với hy vọng những hộp cá cơm khô kịp chuyển vào hỗ trợ người dân TP.HCM trong những ngày tới.

"Từ khi thị xã kêu gọi, phát động ủng hộ người dân TP.HCM, bà con ai nấy cũng đồng lòng. Của ít lòng nhiều, ai ai cũng vui vì góp sức nhỏ vào công việc chung với hy vọng tinh thần đoàn kết sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Chúng tôi chọn đóng hộp khô cá vì đây là thực phẩm có thể ăn liền và bảo quản được lâu dài", ông Nguyễn Văn Dần - phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò - hồ hởi.

Bà Võ Thị Minh Sinh - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An - chia sẻ, những năm qua, mỗi khi nhân dân tỉnh Nghệ An gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã luôn kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất rất lớn giúp đỡ nhân dân tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Bằng tình cảm và trách nhiệm của nhân dân quê hương Bác với thành phố mang tên Bác, Nghệ An kêu gọi, vận động hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" nhằm góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân thành phố phòng, chống dịch COVID-19", bà Sinh nói.

Dự kiến, hàng trăm tấn hàng từ rau xanh, thực phẩm khô chế biến sẵn từ các địa phương sẽ được tập kết về tỉnh vào ngày 15-7 để chuyển vào TP.HCM trong thời gian sớm nhất.

Người dân mang nông sản của nhà trồng được, nuôi được đến gửi vào cho bà con Sài Gòn - Ảnh: DOÃN HÒA

Chị em phụ nữ phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An chiên lạc để ủng hộ người dân TP.HCM chống dịch - Ảnh: DOÃN HÒA

Cá cơm khô chế biến được đóng gói thành phẩm - Ảnh: DOÃN HÒA

Những hũ muối lạc thành phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân thị xã Cửa Lò đóng hộp khô cá vì đây là thực phẩm có thể ăn liền và bảo quản được lâu dài - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An đóng măng khô. Ưu tiên hàng hỗ trợ đợt này là lương thực, thực phẩm bảo quản được lâu ngày - Ảnh: GIANG PHAN

Người dân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An chế biến nhút - món ăn làm từ quả mít non để gửi vào TP.HCM - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ