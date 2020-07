Apple sắp ra mắt iPhone giá rẻ chỉ bằng một nửa iPhone SE 2020

Mới đây, trên Twitter xuất hiện thông tin Apple đang phát triển một mẫu iPhone giá rẻ khác. Chiếc iPhone mới này có giá khởi điểm chỉ từ 200 USD (khoảng 4.6 triệu) rẻ hơn nhiều so với iPhone SE 2020 vừa được ra mắt vào tháng 4 với mức giá là 399 USD (khoảng 9.2 triệu đồng).

Apple chuẩn bị ra mắt một mẫu iPhone giá rẻ chỉ bằng một nửa iPhone SE 2020

Mặc dù không nói rõ cấu hình, nhưng với mức giá được tiết lộ thôi cũng đã khiến rất nhiều người phấn khích. iPhone giá 200 USD dự kiến sẽ giúp cho Apple tăng thêm sự hiện diện của mình ở phân khúc giá rẻ, đặc biệt là tại những đất nước đang phát triển, người dân có thu nhập thấp.

Trước đó, MauriQHD cũng từng cho biết rằng một phiên bản iPhone SE 2 Plus và iPhone SE 3 được trang bị chip A13 Bionic tiêu chuẩn sẽ được ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. iPhone SE 2 Plus sẽ thiết kế tương tự iPhone 8 Plus và kích thước màn hình 5,5 inch.

iPhone SE 2 Plus sẽ được trang bị cảm biến vân tay Touch ID

iPhone SE 2 Plus này cũng được trang bị cảm biến vân tay Touch ID. Tuy nhiên, một số nguồn tin lại tiết lộ rằng, Touch ID trên iPhone SE 2 Plus sẽ được tích hợp vào nút nguồn ở bên phải. Điều này có thể giúp chiếc iPhone có kích thước nhỏ gọn hơn, đúng theo trào lưu hiện nay.

Vì lý do chi phí sản xuất, iPhone SE 3 có thể không hỗ trợ kết nối 5G, thay vào đó sẽ là kết nối mạng 4G của iPhone 12 được đồn đại gần đây. Có khả năng iPhone SE 2 Plus trình làng với dòng iPhone 12 vào tháng 10 tới, còn iPhone SE 3 có thể ra mắt vào nửa đầu năm 2021.