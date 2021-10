Anh bị tuyên án tử vì heroin, em lại bị bắt cùng 2.000 viên ma túy

Ngày 8/10, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Xồng Bá Giờ (SN 1990, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xồng Bá Giờ bị công an khống chế cùng với tang vật là 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 19h30’ ngày 5/10, tại bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh bắt giữ đối tượng Xồng Bá Giờ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ tang vật 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Được biết Xồng Bá Giờ là em trai Xồng Bá Tênh - đối tượng đã bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ vào tháng 7/2017 về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin. Với hành vi của mình Xồng Bá Tênh đã bị tòa tuyên án tử hình, nay em trai của Tênh lại sa lưới cùng với 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn