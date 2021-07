Ăn uống thế nào để thu nhỏ vòng eo?

Cắt giảm calo để giảm mỡ

Cắt giảm calo là cách giúp bạn vòng eo. Nguồn ảnh: Internet

Kế hoạch ăn kiêng có thể thuyết phục bạn rằng sự kết hợp của các loại thực phẩm làm thon gọn vòng eo, nhưng nó chỉ thực sự hiệu quả khi nó giúp bạn cắt giảm calo. Để có được thân hình mảnh mai hơn, bạn cần tạo sự cân bằng lượng calo tiêu cực bằng cách ăn ít hơn, vận động nhiều hơn hoặc cả hai. Người ta thường tin rằng 500 gram chất béo chứa 3.500 calo.

Để giảm 500 gram chất béo mỗi tuần, bạn cần tạo ra mức thâm hụt 500 calo hàng ngày. Theo Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ, cách tốt nhất để đạt được mức thâm hụt này là chia nhỏ chế độ ăn uống và tập thể dục. Điều đó có nghĩa là bạn giảm lượng tiêu thụ hàng ngày 250 calo và tăng cường hoạt động để đốt cháy 250 calo.

Bạn có thể dễ dàng loại bỏ lượng calo từ lượng tiêu thụ thông thường bằng cách thực hiện một vài thay đổi. Giới chuyên gia khuyên bạn nên lựa chọn các món ăn nhẹ lành mạnh hơn, chẳng hạn như bắp rang bơ thay vì khoai tây chiên, uống cà phê đen thay vì đồ uống cà phê có hàm lượng calo cao. Việc đốt cháy calo trong khi tập luyện phụ thuộc vào loại hoạt động bạn tham gia và kích thước cơ thể của bạn.

Tránh xa các loại thức ăn và đồ uống nhiều đường

Trên thực tế, việc thêm đường vào chế độ ăn uống hằng ngày hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe của bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đường gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đối với quá trình chuyển hóa thức ăn. Đường có một nửa là glucose và một nửa là fructose, trong đó, fructose chỉ có thể được gan chuyển hóa với hàm lượng vừa phải. Và khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện, gan sẽ bắt đầu bị “quá tải” và không thể chuyển hóa hoàn toàn lượng fructose thành dưỡng chất. Do đó, lượng fructose dư thừa sẽ bị buộc chuyển hóa thành mỡ (chất béo). Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tiêu thụ đường quá mức có thể dẫn đến sự tăng tích tụ mỡ ở vùng bụng, khiến cho vòng 2 trở nên quá cỡ.

Do đó, tốt hơn hết là bạn nên cắt giảm lượng đường tiêu thụ trong chế độ ăn hằng ngày càng sớm càng tốt để tiêu diệt mỡ bụng. Đồng thời, hãy loại bỏ hoàn toàn các thức uống ngọt ra khỏi chế độ dinh dưỡng. Các thức uống này bao gồm những loại nước giải khát chứa đường, nước ép trái cây (được thêm đường) cùng hầu hết các loại thức uống thể thao có hàm lượng đường quá cao. Và nếu bạn muốn hạn chế hấp thu đường tinh luyện, bạn nên tập thói quen đọc giá trị dinh dưỡng in trên bao bì của bất kỳ loại sản phẩm nào mà bạn định mua. Thậm chí bạn cũng nên xem qua thành phần in trên bao bì của các loại thực phẩm được gán mắc là thực phẩm tốt cho sức khỏe bởi vì chúng vẫn có thể ẩn chứa hàm lượng đường khá lớn.

Tăng cường hấp thu thực phẩm giàu protein

Protein chính là loại dưỡng chất đóng vai trò quan trọng nhất trong suốt quá trình giảm cân. Từ lâu, các nghiên cứu đã chứng minh rằng protein có tác dụng làm giảm đi 60% cảm giác thèm ăn, đồng thời tăng cường chuyển hóa bằng cách tiêu hao 80-100 calo mỗi ngày. Ngoài ra, dưỡng chất này còn giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ và giảm đến 441 calo hấp thu mỗi ngày. Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, bạn nên tăng cường hấp thu protein bởi vì đây chính là sự thay đổi mang lại hiệu quả lớn nhất trong chế độ ăn hằng ngày. Không chỉ có thể thúc đẩy nhanh quá trình giảm cân, dưỡng chất này còn giúp bạn tránh bị tăng cân khi bạn quyết định ngừng hẳn việc giảm cân và ăn uống lại bình thường.

Hãy đẩy nhanh tốc độ giảm cân, đặc biệt là vùng mỡ bụng, bằng cách tăng cường tiêu thụ các thực phẩm giàu protein tốt cho sức khỏe. Các thực phẩm này bao gồm trứng, cá, hải sản, các loại đậu, quả hạch, thịt, các sản phẩm bơ sữa cùng một số thực phẩm nguyên hạt. Đây chính là những nguồn cung cấp protein dồi dào mà bạn hoàn toàn có thể dễ dàng thêm vào chế độ dinh dưỡng mỗi ngày. Nếu bạn lo lắng rằng bạn khó có thể hấp thu đầy đủ lượng protein cần thiết, bạn có thể sử dụng thuốc bổ sung protein như Whey Protein. Đây cũng là một cách nhanh chóng và lành mạnh để bạn có thể tăng cường tổng hàm lượng protein tiêu thụ đấy!

Kế hoạch ăn kiêng cho vòng eo nhỏ

Nếu như lượng calo luôn là yếu tố quan trọng khi nói đến việc giảm kích thước vòng eo, thì loại thực phẩm bạn ăn cũng quan trọng không kém. Theo Mayo Clinic, kế hoạch ăn kiêng cho vòng eo nhỏ nên áp dụng chế độ ăn kiêng từ thực vật, với nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt. Nguồn protein nạc, thực phẩm từ sữa ít béo và lượng chất béo lành mạnh vừa phải sẽ hoàn thiện kế hoạch ăn kiêng của bạn.

Bạn có thể thực hiện chế độ ăn kiêng eo thon bằng các loại thực phẩm như: Trái cây quả mọng (táo, chuối, cam, lê); Rau (bao gồm các loại màu xanh, bông cải xanh, cà rốt); Khoai lang; Ngũ cốc nguyên hạt (bánh mì nguyên cám, hạt quinoa, yến mạch, gạo lứt); Protein nạc (thịt gia cầm, cá, thịt nạc đỏ, các loại đậu); Sữa ít béo (có thể là sữa và sữa chua ít béo hoặc không béo); Chất béo lành mạnh (dầu ô liu, quả hạch, hạt, quả bơ).

Để có sức khỏe tốt hơn và vòng eo thon gọn hơn, bạn cũng nên hạn chế thực phẩm có chứa đường, chẳng hạn như bánh ngọt, bánh quy, kem, kẹo và các món ngọt khác. Thực phẩm giàu chất béo bão hòa, bao gồm thịt đỏ và sữa giàu chất béo cũng nên hạn chế.

