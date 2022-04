Án tử hình cho kẻ sát hại 350 người

"Tôi ghét cuộc đời mình, ghét mọi người. Khi lớn lên và bắt đầu có nhận thức, tôi nhớ mình đã bị mẹ cho mặc đồ như một đứa con gái và điều này kéo dài khoảng 2-3 năm. Sau đó, tôi bị đối xử, đánh đập như một chú chó của gia đình. Tôi được sinh ra để làm những điều mà không một ai muốn làm", Henry Lee Lucas - kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nước Mỹ - kể về cuộc đời mình.

Tuổi thơ bất hạnh

Henry Lee Lucas sinh năm 1936, trong một gia đình có bố là người khuyết tật và mẹ là gái bán dâm. Tuổi thơ của Lucas cùng 8 anh, chị gắn liền với những cơn say, trận đòn roi cùng muôn vàn kiểu tra tấn, hành hạ về thể xác và tinh thần khác từ cha mẹ.

Tuổi thơ bất hạnh, thiếu giáo dục khiến những đứa trẻ sớm sa ngã. Năm 13 tuổi, Lucas đánh bất tỉnh, bắt cóc một cô gái ở bến xe bus trước khi hiếp dâm rồi bóp cổ nạn nhân tới chết. Một năm sau, Lucas tiếp tục vướng lao lý khi cùng 2 người anh trộm cắp tài sản.

Lucas mù một mắt sau một lần đánh nhau với anh trai. Ảnh: Getty.

Tháng 6/1954, Lucas bị tuyên 6 năm tù do gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại địa phương. Sau 5 năm bị giam giữ cùng 2 lần vượt ngục bất thành, người đàn ông này được trả tự do vào tháng 9/1959 và trở về ở cùng mẹ đẻ. Tại đây, trong một cuộc tranh cãi, Lucas dùng dao đâm chết mẹ và bị tuyên khung hình phạt 20-40 năm tù về tội giết người cấp độ hai.

Do nhà tù quá tải, Lucas được trả tự do vào năm 1970, tức chỉ sau 10 năm chấp hành án. Anh ta tới sinh sống và làm việc trong một trang trại nấm thuộc bang Pennsylvannia, rồi kết hôn với một phụ nữ góa chồng. Cuộc hôn nhân đó nhanh chóng đổ vỡ do người vợ tố cáo Lucas quấy rối tình dục con gái riêng.

Kẻ sát nhân biến thái

Năm 1976, Lucas tới bang Florida và gặp Ottis Toole, một kẻ có xu hướng tình dục lệch lạc. Hai người nhanh chóng kết bạn, sinh sống và làm việc cùng nhau cho một công ty thiết kế mái nhà. Từ đây, câu chuyện về những gã sát nhân máu lạnh và khét tiếng bậc nhất nước Mỹ được bắt đầu.

Lucas và Toole làm việc cùng nhau trong giai đoạn 1979-1981. Sau này, gã sát nhân thừa nhận đã gây ra hàng trăm vụ giết người khác nhau, trong đó có 108 vụ được thực hiện cùng Toole ở khoảng thời gian này.

Trong những vụ án cả 2 cùng tham gia, Lucas kể rằng Toole bị ám ảnh bởi một giáo phái có tên "Bàn tay chết chóc".

Lucas (trái) và Toole. Ảnh: Allthatsinteresting.

Sau năm 1981, Lucas cùng người tình là Frieda "Becky" Powell (cháu ruột Toole) chuyển tới sống tại bang Texas. Họ cũng chỉ sống với nhau được một năm trước khi Lucas ra tay sát hại Becky.

Ba tuần sau, Lucas thuyết phục Kate Rich, một người phụ nữ cao tuổi, cùng mình đi tìm Becky rồi tiếp tục ra tay sát hại bà. Kẻ giết người đã giấu xác nạn nhân vào một đường ống thoát nước. Khi biết mình bị tình nghi, hung thủ quay lại hiện trường để lấy xác, mang về nhà rồi hỏa thiêu.

Ngày 11/6/1983, Lucas bị bắt về hành vi sử dụng lửa trái phép. Cảnh sát sau đó phát hiện bộ xương bị tình nghi của Rich trong nhà Lucas và mẫu xương có kết quả giám định giới tính, tuổi tác tương tự với Becky.

Sau 4 ngày bị giam giữ, trước những chứng cứ từ cơ quan điều tra, gã sát nhân Lucas đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Lời thú tội

Khai với cảnh sát, Lucas thừa nhận là thủ phạm gây ra 2 vụ giết người trên và 100 vụ khác. Một năm sau, ông ta tiếp tục thú tội về hàng trăm vụ giết người ở nhiều thành phố với nạn nhân trải đều ở mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trong đó có một cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra tại bang West Virginia.

Số vụ án lớn tới mức lực lượng cảnh sát bang Texas phải thành lập một tổ công tác đặc biệt để xác minh lời khai của gã sát nhân này. Theo lời khai, Lucas đã sát hại hơn 600 người. Tuy nhiên, kết quả xác minh của cảnh sát cho thấy số nạn nhân của tên sát thủ này là 350 người.

Lucas sau đó bị tuyên án tử hình về tội giết người. Năm 1998, ít ngày trước khi bị hành quyết, hắn được giảm án từ tử hình xuống chung thân. Tuy nhiên, cuộc đời Lucas cũng không kéo dài được lâu. Hai năm sau, gã sát nhân qua đời trong tù vì suy tim.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: zingnews.vn