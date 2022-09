Án phạt nào cho kẻ “cả gan” dùng xiên sắt đâm chiến sỹ công an làm nhiệm vụ?

Pháp luật

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hai (SN 1978, trú tại thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ.