An ninh thắt chặt tại phiên xét xử vụ "Tịnh thất Bồng Lai"

Sáng 30-6, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Lực lượng chức năng áp giải các bị cáo ra tòa

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 6 giờ sáng, lực lượng an ninh đã có mặt tại tòa. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động luân phiên tuần tra, thắt chặt an ninh xung quanh khu vực tòa.

Đúng 7 giờ, xe chở các bị cáo vào tòa và dẫn đi bằng lối sau. Tòa bố trí 2 màn hình lớn, trong đó 1 màn hình đặt ngoài trời để phóng viên và những người liên quan theo dõi phiên xét xử.

An ninh được thắt chặt trước và trong phòng xét xử

Màn hình lớn đặt bên ngoài phòng xét xử

Tại phiên tòa này, 6 trong 7 bị cáo ở "Tịnh thất Bồng Lai" bị đưa ra xét xử, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi). Bị can Lê Thu Vân đã trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra sẽ tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

