Án mạng xôn xao Hóc Môn: Tạm giam 12 người

Ngày 27-3, Công an TP HCM xác nhận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra về các tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tất cả quyết định và lệnh tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Khu vực xảy ra vụ việc

Đây là nhóm người đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khiến hai người thương vong rạng sáng ngày 18-3.

Nam thanh niên được bạn chở đi nhưng không qua khỏi

Rạng sáng 18-3, người dân sống gần quán cà phê trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nghe thấy tiếng la hét, rượt đuổi nhau trên đường. Họ chạy đến thì thấy có 2 người bị thương.

Anh P.K.D. (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) được bạn chở đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

