Dù là một món ăn có mùi rất nồng nhưng bún đậu mắm tôm vẫn được rất nhiều người yêu thích. Ngay cả khi nó toả mùi ra xung quanh khá mạnh, vẫn có những người chấp nhận mua về nơi làm việc, thậm chí là bên trong văn phòng kín để ăn. Cứ tưởng việc ngồi ăn bún đậu mắm tôm giữa văn phòng đã là chuyện đáng trầm trồ rồi, thế nhưng đúng là cuộc sống mà, đôi khi còn có nhiều chuyện sốc hơn ta tưởng tượng, điển hình như trong clip dưới đây.

Chuyện là, một cô nàng nhân viên văn phòng nào đó, dù ngồi làm việc với máy tính và không ít giấy tờ xung quanh, thế nhưng vì đam mê bún đậu quá nên đành bấm bụng gọi về ăn. Hàng bún đậu thì đương nhiên sẽ cho mắm tôm vào một chiếc cốc nhỏ, loại sử dụng 1 lần, cũng là cách mà đa số hàng ăn áp dụng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như khi ăn xong, chủ nhân suất bún đậu không chọn cách vứt rác thế này...

Ăn mắm tôm giữa văn phòng nhưng lười cầm đi vứt, cô gái nhận cái kết cực kỳ đắng lòng

Thay vì gói gọn vào, mang đi vứt ở một nơi xa, cô nàng này thậm chí còn chẳng muốn động tay vào cốc mắm tôm nên đã dùng 1 đôi đũa để... gắp vào thùng rác. Lẽ ra, nếu cốc mắm tôm này hạ cánh an toàn, đứng thẳng trong thùng rác thì cùng lắm cũng chỉ tạo mùi khó chịu vừa vừa thôi, đằng này nó lại đổ nghiêng ra, đồng thời bắn tung toé ra xung quanh, văng luôn cả lên chiếc case máy tính bên cạnh.

Giờ thì khỏi phải nói, ai cũng đoán được mùi mắm tôm sẽ thế nào rồi đúng không. Và có lẽ, sau bữa ăn này, chủ nhân clip cũng mất khá nhiều thời gian để lau dọn đây!

