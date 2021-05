Ấn Độ: Bi kịch những gia đình bị "xóa sổ" bởi Covid-19

Gần 275.000 người đã tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Sau khi hoành hành ở các thành phố lớn của Ấn Độ, làn sóng Covid-19 tiếp tục lan đến các vùng quê ở đất nước đông dân thứ hai thế giới. Hầu hết các vùng thôn quê không thể chống đỡ với đại dịch.

Tại Basi, ngôi làng cách thủ đô New Delhi khoảng 1,5 giờ lái xe, khoảng 3/4 trong số 5.400 người dân đã mắc bệnh và hơn 30 trường hợp đã tử vong trong vòng 3 tuần qua. Ở đây không có bệnh viện, không có bác sĩ và người dân cũng không thể kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội như ở các đô thị.

"Hầu hết người tử vong do Covid-19 trong làng là bởi không có ôxy y tế. Bệnh nhân phải chuyển lên các tuyến trên, những người bệnh nặng thậm chí phải di chuyển 4 giờ đồng hồ mới có bệnh viện", Sanjeev Kumar, trưởng làng Basi, cho biết.

Tình trạng này có thể bắt gặp ở nhiều làng quê trên khắp Ấn Độ. Bloomberg dẫn các cuộc phỏng vấn với đại diện hơn 18 làng và thị trấn ở các khu vực khác nhau của Ấn Độ cho biết, giới chức tại đây đã cho thấy những thảm kịch từ cả gia đình chết vì Covid-19, đến những thi thể thả trôi sông hay ruộng vườn bỏ không vì không còn người làm.

Nhiều người nói rằng, quy mô thực sự của cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ lớn hơn nhiều so với con số thống kê. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, đến nay nước này ghi nhận gần 275.000 ca tử vong vì Covid-19.

Tại bang Uttar Pradesh. Kumarsain Nain, 59 tuổi, và con trai 31 tuổi đều mắc Covid-19. Khi tình trạng của ông trở nên nguy kịch hồi tháng trước, gia đình đã chuyển ông đến một bệnh viện gần đó sau khi không thể tìm được một xe cấp cứu có máy thở.

"Khi đến bệnh viện, các bác sĩ nói bố tôi đã chết, thay vì ghi nguyên nhân tử vong do Covid-19 trong giấy chứng tử, họ nói bố tôi chết vì lý do khác. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng không cần xét nghiệm bố tôi có mắc Covid-19 hay không bởi vì ông ấy đã chết", Kumar, con trai lớn của ông Kumarsain cho biết. Em trai của Kumar cũng tử vong tại một bệnh viện khác chỉ khoảng 30 phút sau đó cùng với 6 bệnh nhân khác và nguyên nhân được cho là do bệnh viện hết ôxy.

Hàng trăm thi thể của người nghi nhiễm Covid-19 được phát hiện chôn cất sơ sài ở các bờ sông của Ấn Độ (Ảnh: AP).

Tại bang Bihar, miền đông Ấn Độ, tuần trước, người dân ở đây vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ít nhất 70 thi thể nghi ngờ là nạn nhân Covid-19 trôi dạt vào bờ sông Hằng. Người dân địa phương cho biết, trong khoảng hơn 2 tuần trở lại đây, hàng trăm thi thể đã được phát hiện trôi dạt trên sông hoặc chôn cất sơ sài ở các bờ sông. Giới chức địa phương xác nhận vấn nạn này và nói rằng điều này là do chi phí hỏa táng tăng mạnh khiến nhiều hộ nghèo không thể trang trải chi phí hỏa táng và cũng một phần do các lò hỏa táng quá tải hoặc do phong tục mai táng của từng nơi.

Rajesh Sharma, giám đốc một công ty lữ hành ở thành phố Ujjain, bang Madhya, nói: "Ấn Độ đã có cả một năm để chuẩn bị nhưng ngoài việc xuất khẩu vắc xin ra nước ngoài, Ấn Độ không làm được gì nhiều. Không có giường bệnh, không có thuốc men. Ở Ujjain và các khu vực lân cận, có những trường hợp cả gia đình chết vì Covid-19 trong vòng 2 tuần qua".

