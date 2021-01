"Ăn cơm trước kẻng" rồi đến xin cưới, chàng trai vừa tiết lộ thu nhập đã bị nhà gái lật mặt, hủy hôn

Tình yêu và sự thực dụng từng là chủ đề thu hút rất nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Không khó để bắt gặp tình huống yêu không tới, cưới không xong khi đằng trai có thu nhập thấp hoặc nghề nghiệp không ổn định. Mới đây, một chàng trai chia sẻ tình cảnh tương tự. Anh chàng không thể rước cả "trâu" lẫn "nghé" về dinh chỉ vì khai gian mức thu nhập.

"Tôi với em quen nhau cũng được một năm rồi. Tôi 28 còn em thì 21. Mấy ngày vừa qua, em có gửi tấm hình này cho tôi và tôi cũng trả lời có bầu thì cưới thôi.

Ngày hôm sau, tôi đưa em đi khám thì thai đã được một tháng rồi. Tôi thông báo cho tất cả gia đình là người yêu tao có bầu, ai cũng mừng và mừng nhất là cha, mẹ vì mong chờ bao nhiêu lâu rồi tôi mới chịu lấy vợ để ông bà kiếm đứa cháu nội. Hai bên gia đình cũng trao đổi với nhau về chuyện cưới hỏi, mọi chuyện rất tốt đẹp.

Cô gái có bầu là tin vui với cả gia đình chàng trai

Rồi tôi xuống dưới nhà em chơi, mẹ và em hỏi tôi lương tháng bao nhiêu. Tôi nói đại là 10 triệu (thật ra là 30 triệu/ tháng) thì bất ngờ 2 mẹ con nhà em quay mặt 180°, nói 10 triệu thì làm sao mà đủ để nuôi em và con. Tôi bảo là nuôi được nên cứ yên tâm.

Họ nói tôi đi làm bao nhiêu năm mà không dư được đồng nào, giờ em nó sinh thì để gia đình đó tự nuôi, đặt tên theo họ mẹ và cũng không bao giờ gả con cho một thằng con rể như tôi. Tôi chỉ cười im lặng chào ra về và không nói gì nhiều Vừa về nhà thì mẹ em gọi cho gia đình tôi để hủy hôn. Bà nói với gia đình tôi là em nó toàn là giám đốc theo đuổi, toàn con nhà giàu tán tỉnh nên tôi không có cửa để yêu em. Trong khi đó mẹ em còn đi làm thuê, tháng kiếm 7 - 8 triệu mà tôi có nói gì đâu.

Bây giờ nhà tôi lại cấm ngược lại, không cho tôi qua lại với 2 mẹ con nhà đấy nữa. Cắt đứt hết liên lạc và gia đình cũng không chấp nhận một nhà thông gia như thế. Nhưng tôi thật sự rất nhớ con, không biết con còn trong bụng mẹ không nữa. Giờ tôi rất rối, không biết nên làm như thế nào...", nam thanh niên đăng đàn than thở.

Một tình huống trớ trêu khi đằng gái sống khá thực dụng. Dù cô gái đã trót có thai nhưng quyết không cưới vì cho rằng người yêu không đủ khả năng nuôi con. Mức thu nhập mà chàng trai tiết lộ không quá lớn nhưng không phải quá "bèo". Chỉ có điều, con số đó không đủ để cả hai tiến đến hôn nhân. Nhà gái trở mặt "nhanh như chớp", thậm chí còn hủy hôn ngay dù trước đó hai bên gia đình đã trao đổi êm xuôi chuyện cưới hỏi.

"Phản ứng của nhà gái đáng sợ thật. Lương chàng trai 10 triệu cộng thêm lương cô gái và sự hỗ trợ của bố mẹ 2 bên chắc cũng không đến nỗi. Khỏi ăn thì no, khéo co thì ấm. Chứ để cháu bé sinh ra không có bố, chỉ vì lí do đó thì không đáng", tài khoản Thu Thủy bình luận.

"Chắc cô gái yêu chàng trai để đào mỏ chứ không có tình cảm gì. Yêu thật lòng sẽ luôn muốn vun vén, cùng nhau cố gắng chứ không phải đổ tất cả trách nhiệm kiếm tiền lên đầu đàn ông. Mới có chút sóng gió mà cô gái dứt tình nhanh như vậy, chứng tỏ yêu hời hợt hoặc yêu thực dụng", một dân mạng cho ý kiến.

"May mà anh chàng nói dối nên mớ biết bộ mặt thật của nhà gái. Chứ cưới về rồi mới rõ lòng nhau thì còn khổ hơn", thành viên Thu Hường viết.

Tác giả: Duy Nam

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc