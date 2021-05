An Bàng, Mỹ Khê vào top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á

Travelers’ Choice Awards 2021, chuỗi giải thưởng thường niên của TripAdvisor, đã tổ chức một cuộc bình chọn nhằm vinh danh những bãi biển hấp dẫn nhất châu Á. Bảng xếp hạng này dựa trên lượt vote của hàng triệu du khách đối với các hạng mục gồm khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, điểm đến, hàng không…

Việt Nam vinh dự khi có 2 đại diện miền Trung góp mặt trong top 25 bãi biển tuyệt nhất châu Á. Không phải những điểm du lịch quá nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, 2 cái tên lọt vào danh sách này là biển An Bàng (Quảng Nam) và Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Biển An Bàng (Quảng Nam) xếp hạng 24

Cách trung tâm phố cổ khoảng 5 km, biển An Bàng (phường Cẩm An, TP Hội An) được độc giả của TripAdvisor đánh giá cao bởi bãi tắm sạch, làn nước trong, cát mịn, có nhiều ghế xếp và dù trải dài cho du khách thoải mái tắm nắng, nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, bãi biển cũng sở hữu nhiều tiện ích, dịch vụ ở khu vực lân cận. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy những khách sạn, villa, homestay từ bình dân đến sang trọng khi ghé thăm biển An Bàng. Từ đây, bạn chỉ tốn 5 phút di chuyển đến làng rau Trà Quế, nổi tiếng với các loại rau thơm tươi sạch của Quảng Nam.

Bãi biển chưa được khai thác du lịch quá nhiều nên vẫn giữ trọn vẻ hoang sơ. Đây là nơi thích hợp cho du khách hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận nhịp sống bình yên ở xứ biển miền Trung.

Biển An Bàng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho kì nghỉ sau dịch ở Quảng Nam. Ảnh: Lê Hiếu, Mạnh Thắng.

Du khách đánh giá trên TripAdvisor:

Kim: "Bãi biển có nhiều thay đổi sau một năm chúng tôi trở lại, các nhà hàng, quán bar trở nên phong phú hơn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bãi biển khá yên tĩnh, không quá nhiều khách".

Marie062: "Bãi biển rất sạch, dài và rộng. Tôi hy vọng sẽ được trở lại khi hết dịch".

Reedklein: "Chúng tôi thích phía Bắc của bãi biển, ít người hơn. Tại đây, bạn có thể ngắm thành phố Đà Nẵng từ xa và chiêm ngưỡng tượng Phật Bà tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà".

Vị trí 25 gọi tên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng)

Trước đó, Forbes, tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ, đã bình chọn Mỹ Khê (Đà Nẵng) là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Tờ Sunday Herald Sun của Australia cũng từng nhận xét Mỹ Khê là một trong số 10 bãi biển ở châu Á được yêu thích nhất thế giới.

So với An Bàng (Quảng Nam), bãi Mỹ Khê nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng, được du khách trong nước và quốc tế biết đến hơn. Nơi đây nổi tiếng với bãi cát trắng mịn, sóng biển lặng, làn nước trong xanh, ấm áp quanh năm cùng hàng dừa thơ mộng trải dọc biển.

Sóng êm, mực nước không quá sâu tại đây lý tưởng cho các hoạt động thể thao trên biển như lặn, lướt ván, nhảy dù. Ngoài ra, trải dài trên bờ biển là những quán bar, khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang, đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút du khách trong và ngoài nước check-in.

Với độ mặn khoảng 60% và ít bị ô nhiễm, nơi đây có nguồn động thực vật biển phong phú. Đặc biệt, các loài quý hiếm tại đây như rong câu chỉ vàng, rong câu chân vịt có giá trị xuất khẩu cao.

Bãi biển Mỹ Khê nằm ngay trung tâm thành phố, thuận tiện cho du khách check-in. Ảnh: Hoaithobui, maximefiorini, quitap3nas, inoueqd_18.

Du khách đánh giá trên TripAdvisor:

David: "Bãi biển đẹp nhất tôi từng thấy ở Việt Nam. Bờ biển sạch, nước rất trong. Có nhiều khách sạn và nhà hàng hải sản xung quanh".

Kingvikramaditya: "Tại bãi biển Mỹ Khê, bạn có thể tản bộ, tắm biển hay ngồi trên bờ cát chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ nơi đây. Ngay đối diện bãi biển là con phố, nơi du khách tìm thấy những khách sạn và nhà hàng phục vụ các món ăn quốc tế".

Niyamul K: "Bạn nên dạo biển vào buổi tối để tận hưởng sự tĩnh lặng của thiên nhiên nơi đây".

Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á do TripAdvisor công bố: 1. Agonda, Ấn Độ 2. Cavelossim, Ấn Độ 3. Ngapali, Myanmar 4. Kelingking, Indonesia 5. Radhanagar, Quần đảo Andaman & Nicobar 6. Yonaha Maehama, Nhật Bản 7. Cox's Bazar, Bangladesh 8. Bentota, Sri Lanka 9. Klong Muang, Thái Lan 10. Coconut, Thái Lan

Tác giả: Hải Nhi

Nguồn tin: zingnews.vn