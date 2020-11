Ám ảnh lời dặn dò của con trẻ trong nước mắt với người cha nhận án tử

Ông “trùm” khó thoát khỏi án tử

Ngày xét xử Nguyễn Văn Duận (SN 1980), trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy hai đứa con cũng được người thân đưa tới phiên tòa để cha con Duận có cơ hội đoàn tụ. Nhìn thấy bố hai đứa con của Duận khóc nức nở. Người thân nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không kìm được nước mắt.

Được biết, trước đó, vào năm 2005, Nguyễn Văn Duận bị TAND TP.Hồ Chí Minh xử phạt 10 năm tù về tội Giết người. Tuy nhiên, do cải tạo tốt, Duận được mãn hạn tù trước thời hạn. Không lấy đó làm bài học, với khát vọng làm giàu nhanh chóng, Duận đã thiết lập đường dây ma túy xuyên Việt. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, hành vi của đường dây ma túy do Duận cầm đầu cũng rơi vào tầm ngắm của công an. Duận và đồng bọn nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Nguyễn Văn Hào (ngồi) và Nguyễn Văn Duận (đứng) khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vào tháng 9, Nguyễn Văn Duận bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Duận bị tuyên mức án tử hình với tội danh trên. Ngày hôm nay, Nguyễn Văn Duận tiếp tục đưa ra xét xử vì liên quan đến việc mua bán 5kg ma túy. Với số lượng ma túy lớn như vậy, lần này, ông “trùm” khó thoát khỏi án tử thêm lần nữa.

Cùng bị đưa ra xét xử với Duận còn có Nguyễn Văn Hào (SN 1973), quê tỉnh Bắc Giang, trú quận 12, TP.Hồ Chí Minh, người được Duận thuê vận chuyển ma túy. Và tại phiên tòa này, Hào bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2020, Nguyễn Văn Duận bị Công an Nghệ An truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy nên trốn vào TP.Hồ Chí Minh. Trong thời gian trốn nã, Duận gặp Hào nên muốn thuê người này ra Nghệ An vận chuyển ma túy. Hào đồng ý, thỏa thuận giá vận chuyển 20 triệu đồng/1 kg.

Đến ngày 6/4/2020, Duận gọi điện cho Chiên Xa (người Lào) đặt mua 5kg ma túy đá với giá 25.000 USD. Tối cùng ngày, Duận cầm theo 22.500 USD đi từ TP.Hồ Chí Minh ra Nghệ An để mua ma túy. Trên đường về, Duận thuê người đàn ông tên Hạ (trú xã Hạnh Lâm) đi lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào lấy ma túy với 60 triệu tiền công, Hạ đồng ý.

Thỏa thuận giá cả xong, Nguyễn Văn Duận điện thoại cho Hạ biết nơi giấu tiền. Hạ đến cổng chào xóm 2, xã Hạnh Lâm lấy 22.500 USD đưa lên cho Chiên Xa rồi lấy ma túy về. Hạ báo với Duận chỗ giấu ma túy.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Duận vào TP.Hồ Chí Minh gọi điện thuê Hào ra Nghệ An vận chuyển ma túy. Hào thuê xe ô tô ra Nghệ An chờ lệnh lấy ma túy của Duận.

Đến 3h ngày 22/4, Duận gọi điện cho Hào và hướng dẫn đi đến vị trí Hạ cất giấu ma túy. Theo chỉ dẫn của Duận, Hào thấy bao tải chứa ma túy nên bỏ lên xe ô tô để quay lại TP.Hồ Chí Minh.

Con trẻ ngây ngô dặn dò ba

Tuy nhiên, khi Hào điều khiển xe đi đến cầu Bến Thủy, TP.Vinh thì bị Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Tang vật vụ án là hơn 5kg ma túy đá. Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Duận khá bình thản khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận mình là kẻ chủ mưu trong vụ án này. Đối mặt với án tử, bị cáo Duận tỏ ra ăn năn, hối cải và xin HĐXX một cơ hội được sống.

Trong khi đó, Hào cho rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên khi được Duận thuê vận chuyển ma túy với số tiền công cao nên đã nhận lời. “Bị cáo có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vợ chồng bị cáo đã ly hôn, hai đứa nhỏ do bị cáo nuôi nấng. Giờ bị cáo bị bắt thế này cảm thấy rất có lỗi với các con. Chỉ mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo cơ hội sống”, bị cáo Hào nghẹn ngào nói.

Nghe những lời dặn dò của con trẻ dành cho bị cáo khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Giờ nghị án, Hào đã bật khóc. Nghe thấy những lời động viên từ người thân bị cáo cúi đầu xuống đất, hai tay nắm chặt lại. Người thân động viên Hào, viết đơn kháng cáo, xin cơ hội được sống để làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, hành vi mua bán, vận chuyển ma túy của hai bị cáo là đặc biệt lớn, tái phạm nhiều lần nên cần có mức hình phạt nghiêm minh để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Duận tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Hào tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhận bản án tử, hai bị cáo bật khóc nức nở. Đó cũng là cái giá 2 bị cáo phải trả cho hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, tiếng dặn dò trong nước mắt của con trẻ “Ba giữ gìn sức khỏe!” dành cho 2 bị cáo khiến cho nhiều người không cầm được nước mắt. Chỉ vì lòng tham 2 bị cáo đã tước đi quyền được sống của mình, khiến cho vợ con bơ vơ…

