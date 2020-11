Ái nữ nhà Mường Thanh lèo lái 'chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Nam Á' thế nào?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lũy kế tháng 9 năm 2020, Việt Nam ghi nhận 3,78 triệu lượt khách quốc tế, giảm 70% so với cùng kỳ 2019. Phần lớn số lượt khách quốc tế này tập trung ở quý I, khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, chiếm đến 97% lượt khách. Quý II chỉ ghi nhận hơn 57.000 lượt khách, quý III là 51.000 lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tiếp tục giảm, đạt 369.300 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và chiếm 10% tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ. Dịch vụ lữ hành ghi nhận 14.200 tỷ đồng, giảm mạnh 56% so với cùng kỳ năm ngoái.