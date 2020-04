Ai đã bao che cho 'Đường Nhuệ” ngang tàng lộng hành tại trụ sở công an?

Trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Cả một thời gian dài, đơn kêu cứu của nạn nhân vụ án đã được gửi đi khắp nơi. Lá đơn đã kể lại những điều khủng khiếp diễn ra không phải ở chốn giang hồ, mà tại trụ sở một cơ quan công an. Người phụ nữ này phải đau đớn viết trong đơn kêu cứu: “Lẽ ra trụ sở công an phải là nơi ẩn náu, nơi an toàn với những người dân nhưng trong sự việc này, người dân bị “giang hồ” chửi bới đánh đập ở ngay trụ sở phường mà công an không can thiệp gì”.

Bà Đinh Thị Lý (SN 1964, đăng ký HKTT số nhà 2, ngõ 331, phố Lý Thường Kiệt, tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - người tố cáo nhóm người do Nguyễn Xuân Đường (thường gọi Đường Nhuệ, cùng ngụ đường Lê Quý Đôn, tổ 27, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) kể: Sự việc diễn ra vào sáng 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Theo lời của nạn nhân, bà và con trai bị Nguyễn Xuân Đường chửi rủa mạt sát lăng nhục thậm tệ. Đường còn đánh vào mặt con trai bà Lý, nhổ bọt vào mặt bà Lý, quặp chặt cổ bà Lý dọa giết…

Theo lời bà Lý, khi bà đến trụ sở công an phường, ban đầu có một viên công an xuất hiện, sau đó người này rời đi. “Khoảng 5 - 10 phút sau ông Đường và đàn em đi vào, cử hai người đứng ngoài chắn hai bên cánh cửa”, bà Lý nói.

Trong lúc nhóm của Đường Nhuệ hành hung mẹ con bà, 'cửa phòng tiếp dân hé mở, tôi thấy một chiến sĩ công an nhìn vào song không nói gì. Hai đối tượng đứng giữ cửa khép chặt lại. Ông Đường tiếp tục đánh chửi mẹ con tôi” - bà viết trong đơn.

Thậm chí theo lời bà, ngay cả khi cửa phòng tiếp dân được mở, một cán bộ công an phường đi vào, thì người này vẫn cố tình không bảo vệ mẹ con bà và bao che cho Nguyễn Xuân Đường. “Tôi trình báo sự việc vừa xảy ra, anh ấy chỉ vào mặt tôi: “Chị đừng coi đây là cái chợ”. Tôi vẫn trình bày mẹ con tôi vừa bị ông Đường đánh, cán bộ công an phường nói “đánh đâu mà đánh”.- bà Lý nói.

Những lời tố cáo của bà Lý cho thấy không chỉ có những bất thường từ phía công an phưởng, mà còn có sự dung túng của cơ quan công an cấp trên.

Bà cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, bà đã cung cấp biên bản, các clip, hình ảnh. Đặc biệt những thương tích của bà và con trai rất rõ ràng, tuy nhiên phải hơn một tháng rưỡi sau khi xảy ra vụ án, Công an TP Thái Bình mới ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 41 ngày 5/1/2015.

Bất ngờ hơn nữa, 6 tháng sau đó, đến ngày 5/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình lại ra Quyết định số 10 tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nói trên. Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký. Lý do của quyết định này là: Chưa xác định được bị can trong vụ án và đã hết thời hạn điều tra.

Người phụ nữ này bức xúc: “Sự việc có các nhân chứng, vật chứng rõ ràng, xảy ra ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, nhưng CQĐT lại kết luận “chưa xác định được bị can trong vụ án” là vô lý, có dấu hiệu bao che, dung túng tội phạm”.

Mới đây, ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để tiến hành điều tra tiếp.

Bị can Nguyễn Xuân Đường cũng đã bị khởi tố. Nỗi oan ức 6 năm trời của mẹ con bà Lý đã nguôi ngoai phần nào, nhưng những bức xúc của người dân, cũng như của mẹ con nạn nhân vẫn chưa thể thuyên giảm nếu như không tìm ra những kẻ đã dung túng, tiếp tay cho Đường Nhuệ lộng hành.

“Việc này là ngoài sức mong đợi sau bao nhiêu năm chúng tôi đi tìm công lý. Tôi cũng đã gặp tân Giám đốc Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã động viên tôi và mong tôi tin tưởng công lý sẽ được thực thi…” - bà Lý bày tỏ.

Năm 2019, báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn thư của bà Đinh Thị Lý (SN 1964, đăng ký HKTT số nhà 2, ngõ 331, phố Lý Thường Kiệt, tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo bà Lý, vào năm 2012 bà Lý có một sự việc khúc mắc tiền bạc liên quan đến người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Thanh Giang (ngụ Hà Nội). Khi hai bên không giải quyết được mâu thuẫn, bà Lý cho rằng chính bà Giang đã "thuê" ông Đường đòi tiền hộ. Tối 17/11/2014, bà Lý và gia đình từ Hà Nội về căn nhà ở quê tại TP Thái Bình chơi, thì bị nhóm người lạ mặt xăm trổ đến chật nhà dọa dẫm, chửi rủa vô cớ. Bà Lý gọi điện trình báo Công an phường Trần Lãm và Cảnh sát 113 đến chứng kiến, yêu cầu nhóm người này ra khỏi nhà. Suốt đêm đó, nhóm người vẫn tập trung bên ngoài, la hét chửi bới, ném nhiều đồ vật vào nhà bà Lý. Sự việc kéo dài đến 7h30 ngày 18/11/2014, Giang đề nghị bà lên phường giải quyết. Con trai bà Lý là Mai Thế Duy (SN 1988) chở bà Lý và Giang đi. "Áp tải' mẹ con bà Lý là hai ô tô của nhóm Nguyễn Xuân Đường, cùng rất nhiều xe máy....

Tác giả: Thanh Minh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam