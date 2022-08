Á khoa khối C tỉnh Nghệ An: 'Nhân tố chủ quan luôn quyết định'

Giáo dục

Không chấp nhận lùi bước, luôn nỗ lực từng ngày theo đuổi đam mê, thí sinh thi tự do Hàn Bá Danh (sinh năm 2003, quê Nghệ An) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã xuất sắc trở thành Á khoa khối C của tỉnh, với số điểm đáng mơ ước: 29 điểm (ba môn).