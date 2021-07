9X lên núi điều hành đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng

Ngày 15/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát vừa phá chuyên án 712B, bắt 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hoàng Hải (SN 1991) trú phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Nhóm đối tượng trong đường dây bị bắt

Quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 bắt đầu, Hải đã mua tài khoản đăng nhập trên trang Web www.3in1bet.com và chia nhỏ tài khoản này bán lại cho các đối tượng khác để hưởng chênh lệch hoặc trực tiếp điều hành các “con bạc” đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên chính tài khoản của Hải.

Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, mỗi khi tổ chức cá cược, Hải thường bắt xe đi đến huyện miền núi Mường Lát và đến các xã giáp biên giới để trú ngụ, sau đó sử dụng mạng xã hội để điều hành, giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng.

Từ đầu mùa giải Euro 2020 đến khi bị bắt, Hải đã tổ chức cho hàng chục đối tượng khác trên địa bàn TP Thanh Hóa cá cược. Điều tra ban đầu, tổng số tiền các con bạc giao dịch lên đến gần 150 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn