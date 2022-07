9 học sinh ở Đồng Tháp bị 'giam' giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT vì nợ học phí

Ngày 5/7, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp có thông tin việc 9 học sinh ở Trường THPT TP Sa Đéc bị “giam” giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT.

Trường THPT TP Sa Đéc.

Theo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, ngày 4/7, Sở tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội về việc một số học sinh Trường THPT TP Sa Đéc chưa nhận được thẻ dự thi tốt nghiệp.

Thanh tra Sở GD-ĐT Đồng Tháp nhanh chóng xác minh. Kết quả, có 9 học sinh lớp 12A1 của Trường THPT TP Sa Đéc chưa nhận được “giấy báo dự thi” chứ không phải “thẻ dự thi”.

Nguyên nhân của sự việc này do nhân viên thư viện nhà trường (được Hiệu trưởng phân công phát giấy báo dự thi cho học sinh) tự ý giữ lại, chưa phát cho học sinh với lý do có 5 học sinh chưa đóng tiền học kèm (do học sinh, cha mẹ học sinh tự thỏa thuận với giáo viên) và 4 học sinh chưa đóng tiền học phí ôn thi tốt nghiệp (theo kế hoạch chung của nhà trường đã thống nhất với cha mẹ học sinh).

Theo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, giấy báo dự thi do Hiệu trưởng trường THPT ký thông tin để thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi lúc 14h ngày 6/7.

Sau khi học sinh đến làm thủ tục, đối chiếu các thông tin có liên quan, cán bộ làm thủ tục sẽ phát cho thí sinh “thẻ dự thi” do Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD-ĐT ký để các em dự thi ngày 7 và 8/7.

Việc giữ giấy báo dự thi của học sinh là không đúng quy định.

“Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, Sở đã chỉ đạo Hiệu trưởng nhà trường phát ngay giấy báo dự thi cho các em trong chiều 4/7/2022”, Sở GD-ĐT Đồng Tháp thông tin.

Hiện, Sở GD-ĐT Đồng Tháp chỉ đạo Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành đối với các cá nhân có liên quan trong việc giữ giấy báo dự thi của thí sinh và dạy thêm, học thêm sai quy định.

Tác giả: THANH TIẾN

Nguồn tin: vtc.vn