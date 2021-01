8X xinh đẹp cầm đầu đường dây lô đề lớn là ai?

Liên quan đến thông tin triệt phá đường dây lô đề do nữ 8X cầm đầu, giao dịch 2,2 tỷ đồng/ngày, ngày 19/1, trao đổi với Đất Việt, đại diện tổ 5, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước đây, đối tượng Đặng Thị Vân Anh (39 tuổi, trú tổ 5) là một giáo viên.

"Từ khi nhập tổ vào năm 2019 đến nay, tôi mới vào nhà chị Vân Anh này 2 lần do nhà chị này quanh năm đóng cửa kín mít, rất hiếm khi thấy mở cửa. Chị này ít giao tiếp với bà con hàng xóm, gần như là sống tách biệt.

Mỗi lần có việc gì phải đưa giấy mời, chúng tôi đều phải nhét qua khe cửa, chứ không đưa trực tiếp được lần nào. Chồng chị này cũng đang là giáo viên, con vẫn còn nhỏ. Tôi có nghe nói vợ chồng chị này cũng thỉnh thoảng có hay cãi nhau", đại diện tổ 5 cho biết.

Theo vị đại diện này, người dân địa phương rất bất ngờ không ai nghĩ Vân Anh lại là người cầm đầu đường dây lô đề lớn như thế.

Đặng Thị Vân Anh cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: VNN

"Nhìn bên ngoài chị này cũng là người trẻ đẹp. Chị này chơi lô đề, giao dịch số tiền lớn như thế nhưng các khoản đóng góp ở địa phương cũng như những người dân khác chứ không có ủng hộ thêm. Nhìn bên trong căn nhà vợ chồng chị Vân Anh ở cũng bình thường", vị đại diện trên cho biết thêm.

Về việc này, sáng cùng ngày, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây lô đề lớn, bắt giữ và triệu tập nhiều đối tượng để điều tra.

Qua điều tra, Công an TP Hà Tĩnh nhanh chóng xác định đối tượng Đặng Thị Vân Anh là người cầm đầu đường dây này. Để che mắt lực lượng chức năng, Vân Anh đã lên kế hoạch tổ chức với thủ đoạn kín đáo, tinh vi, các đối tượng cấu kết chặt chẽ, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đây là chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô đề có mức giao dịch hằng ngày rất lớn, liên quan đến nhiều địa bàn.

Bước đầu xác định đường dây này đã hoạt động hơn 3 năm nay, gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp. Hằng ngày, đại lý các cấp nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển qua tin nhắn di động cho Đặng Thị Vân Anh để đối tượng này nhập vào phần mềm tính được - thua.

Số lượng con bạc tham gia đông, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 2,2 tỷ đồng.

Được biết, đây là một chuyên án kép, ngoài triệt phá đường dây lô đề do Đặng Thị Vân Anh cầm đầu, lực lượng công an còn bắt giữ và “xoá sổ” 3 đường dây lô đề lớn trên địa bàn do Đinh Thúy Hằng, Nguyễn Thị Ly Na, Lê Thị Nha Trang tổ chức, cầm đầu.

Tác giả: Thuy Dung

Nguồn tin: Báo Đất việt