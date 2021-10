8 dấu hiệu phong thủy xấu trong nhà

Phong thủy là môi trường sống và linh khí của nó có thể phát huy năng lực hoặc kìm hãm sự thịnh vượng của gia đình. Do đó, gia chủ tuân theo các nguyên tắc phong thủy để mang lại may mắn. Nếu không, nhà cửa dù có sang trọng, đẹp đẽ đến đâu cũng dễ gặp phiền phức, xui xẻo.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu phong thủy xấu trong nhà

1. Trong nhà nếu các thành viên hay làm vỡ đồ, trầy xước da ngón tay, hay vấp ngã hoặc tranh thư pháp treo nhiều lần bị rơi, đèn và các thiết bị điện thường hoạt động không bình thường, đồ dùng thường xuyên bị mất không tìm được là dấu hiệu phong thủy xấu.

2. Cây cối hay cá trong nhà hay chết, nhưng lại có thể sống nếu được đem đi nơi khác, nghĩa là phong thủy nhà bạn không tốt.

3. Trên thực tế, bất kỳ chất nào cũng có hương vị riêng và tần số âm thanh riêng. Chỉ là chúng ta thường không cảm nhận được. Nếu ngôi nhà đất tốt, đất phước, đất hoặc công trình xây dựng, nó thậm chí có thể tỏa ra một mùi thơm hiếm có. Vì vậy, khi chọn địa điểm xưa, các thầy phong thủy trước hết phải nếm trải mùi vị của vùng đất này.

Nếu gần đây trong nhà bạn xuất hiện một mùi đặc biệt khó loại bỏ, chủ yếu là do các tòa nhà hoặc đất gây ra, điều này có nghĩa là có thể có một sự thay đổi không đồng nhất trong phong thủy của nhà bạn. Cũng vì lý do này mà trong nhà luôn có những tiếng động bất thường, nhiều ngày liên tục bạn phải đề phòng. Có thể do kết cấu công trình có vấn đề, đất xây nhà bị sụt lún, hoặc có các vật tối kỵ, âm khí khác gây ra sự thay đổi không đồng nhất trong phong thủy nhà ở.

Ảnh minh họa.

4. Sau một thời gian dài ở nhà, bạn cảm thấy bực bội, cáu kỉnh, luôn tìm cớ đi chơi, thậm chí không muốn về nhà. Người thân, bạn bè khi về đến nhà muốn bỏ đi, một số trẻ em quấy khóc khi bước vào nhà. Nếu bạn khó chịu, mất bình tĩnh thường xuyên nghĩa là vận khí nhà bạn không tốt.

5. Đối với mỗi gia đình, cửa là thành phần không thể thiếu, là nơi đóng – mở thường xuyên và chúng ta đem lại vượng khí hay hung khí cho gia đình cũng từ con đường này. Theo quan niệm phong thủy, nếu xảy ra tình trạng cánh cửa hoặc khung cửa của gia đình bị cong hoặc xuất hiện vết nứt thì thần tài sẽ không thể tìm đến gia đình bạn. Cùng với đó, việc chi tiêu của gia đình sẽ mất kiểm soát hoặc gặp phải những vấn đề gây tiêu tốn tiền bạc dẫn đến tài chính bất ổn.

6. Các thành viên trong gia đình luôn gặp ác mộng, hoặc luôn gặp ác mộng khi ngủ trong một phòng nào đó, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Hoặc trong gia đình có trẻ nhỏ mà bé thường khóc đột ngột hoặc khóc liên tục, sợ hãi vào ban đêm. Một số vật nuôi trong nhà hay kêu không lý do... Tất cả có thể do năng lượng tiêu cực gây ra.

7. Sau khi chuyển nhà, dọn đến nhà mới, vận may của gia đình bỗng nhiên giảm sút, thậm chí người nhà lần lượt bị thương, bệnh tật, của cải hao hụt, gia đình bất hòa, việc làm thường xuyên gặp trở ngại, ... cho thấy rằng chắc chắn có vấn đề về phong thủy trong ngôi nhà mới.

8. Gương mang tính âm, dễ thu hút tà khí, nếu gương trong nhà bỗng nhiên nứt vỡ có nghĩa là điềm xấu sắp đến.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn