70 phút cực hình của nữ điều dưỡng bị bác sĩ đòi hiếp dâm, đánh đập

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú 155 Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, TP Huế) và chị D.H.T.T (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) là đồng nghiệp cùng công tác tại Đơn vị chăm sóc da, khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Huế. Trước khi xảy ra vụ án, giữa hai người không có mâu thuẫn gì với nhau.

Khoảng 10h30 ngày 17/9/2019, Phương điện thoại cho một người đồng nghiệp ở Khoa Da liễu nói chị T. mang liều thuốc làm đẹp da đến phòng 203 nhà B khu tập thể chung cư Đống Đa (phường Phú Nhuận, TP Huế) cho Phương.

Khi chị T. mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho chị T vào và chốt cửa để thực hiện hành vi “hiếp dâm”. Sau một thời gian chống cự, chị T. lợi dụng Phương mất cảnh giác đã mở cửa bỏ chạy và được người thân đưa đi cấp cứu.

Căn phòng nơi chung cư Đống Đa, TP Huế là nơi bác sĩ Phương dùng vũ lực đe dọa để hiếp dâm nữ điều dưỡng T. và đập đánh chị T. thương tổn 37% khi không đạt được mục đích

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định Phương là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, dùng thủ đoạn khác để buộc người khác đồng ý giao cấu với mình là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện đối với chị T.

Việc làm của Phương không những xâm hại danh dự, nhân phẩm, xâm phạm đến quyền tự do tình dục của chị T mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Hành vi của Phương phạm vào tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 1, Điều 141, Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình thực hiện hành vi dùng vũ lực để buộc chị T. đồng ý giao cấu với mình, Phương còn cố ý dùng vũ lực với chị T. do tức giận chị T. thách thức Phương, tức giận chị T. nói dối Phương đi lấy nước cho chị T. uống để chạy trốn ra khỏi phòng. Phương đã gây thương tích cho chị T với tỷ lệ 37%.

“Phương đã gây thương tích cho chị T. trong điều kiện trong phòng kín, một nam tấn công nữ một cách vô cớ, tấn công liên tiếp vào nhiều vùng trên cơ thể, đặc biệt là vùng mặt. Phương vừa đánh vừa chửi thề, đánh đến nỗi bị hại không còn sức để nói” – nội dung trong kết luận. Hành vi này của Phương đã phạm vào tội “Cố y gây thương tích” được quy định tại điểm C, khoản 3, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Hơn 70 phút bị bác sĩ Phương (phải) hành hạ là những giây phút ám ảnh đối với nữ điều dưỡng T. (trái)

Kết luận điều tra cũng xác định: “đồng thời với việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, dùng thủ đoạn khác để buộc T. giao cấu với mình, Phương còn cố ý đóng cửa giữ người, không cho chị T. trốn thoát. Khi chị T trốn được trong tình trạng không mặc áo quần, Phương vẫn đuổi theo bắt lại vào phòng đóng cửa không cho chị T. về. Quá trình đó được Phương thực hiện đối với chị T. kéo dài hơn 70 phút làm cho nạn nhân mất quyền tự do đi lại, tự do thân thể, trong tình trạng luôn bị đánh đập, đe dọa. Hành vi này của Phương đã phạm vào tội “Bắt giữ người trái pháp luật” theo khoản 1, Điều 157, Bộ luật Hình sự”.

Nhiều thương tích trên mặt chị T. do bị bác sĩ Phương đánh

Trong quá trình điều tra, bị can Phương không thừa nhận hành vi phạm tội, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, các tài liệu chứng cứ đã thu thập được đủ căn cứ kết luận hành vi của bị can Phương phạm vào các tội như nêu trên. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm để giáo dục bị can.

Bác sĩ Phương bị Công an TP Huế đọc lệnh bắt giữ

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế còn cho biết thêm, trong suốt thời gian công an điều tra vụ án, gia đình bác sĩ Phương nhiều lần có đơn thư đến các cơ quan chức năng, vượt cấp và chia sẻ lên các trang mạng xã hội những nội dung, thông tin mang tính một chiều, không đúng với hành vi vi phạm pháp luật của Phương.

Bác sĩ Phương tại cơ quan điều tra

Hiện Công an TP Huế đã gửi kết luận điều tra lên Viện kiểm sát nhân dân TP Huế đề nghị truy tố Lê Quang Huy Phương theo đúng quy định pháp luật và sớm đưa vụ án ra xét xử.

