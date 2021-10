7 giờ truy bắt “nóng” đối tượng trộm thùng tiền chứa 100 triệu đồng

Tối 7/10, Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã bắt đối tượng Thạch Say, SN 1999, ngụ xã An Mỹ, huyện Kế Sách để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 6/10, nhận được tin báo của bị hại trình báo về việc bị một đối tượng lấy thùng tiền khoảng 100 triệu đồng tại ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh và truy bắt đối tượng.

Thùng tiền chứa 100 triệu đồng mà Say trộm cắp. Ảnh: Công an nhân dân.

Qua 7 giờ truy bắt, đến rạng sáng ngày 7/10, cơ quan chức năng đã bắt được Thạch Say và thu giữ tang vật.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng trong cùng ngày 7/10, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang tích cực điều tra, truy bắt đối tượng cướp giật điện thoại của bé gái học lớp 1 trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, khi con gái lớp 1 đang ngồi học online ở nhà ông bà ngoại tại đường Lê Hồng Phong (Thị trấn Ngãi Giao) thì một nam thanh niên đẩy cửa cổng vào hỏi mua 5 ly cà phê.

Bà ngoại từ trong nhà nói vọng ra là không bán song nam thanh niên vẫn lẻn sang căn phòng bên cạnh giật chiếc điện thoại của bé gái rồi bỏ chạy. Cháu bé hoảng hốt vừa khóc vừa chạy ra sau nhà gọi ông ngoại thì kẻ gian đã chạy mất.

Theo chị L.T.T.L., mẹ bé gái kể lại, hàng ngày mọi người đi làm vẫn khóa cửa cổng, tuy nhiên sáng nay người trong gia đình sơ ý chỉ kéo lại mà quên khóa nên người ngoài mới vào dễ dàng như vậy.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn