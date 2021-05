6 thanh niên Bắc Giang nhớ đời bữa rượu giữa mùa dịch "giá" 102 triệu

6 thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: CAYD.

Chiều nay (27/5), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang vừa tham mưu UBND huyện xử phạt 6 thanh niên tụ tập, uống rượu giữa mùa dịch với tổng số tiền 102 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 17h15, ngày 22/5, tổ tuần tra, kiểm soát của Công an xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng thực hiện tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch tại khu vực Tổ Bầu cử số 7, thuộc Đội 7, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng đã phát hiện ở khu vực bãi đất trống phía sau chùa Tân Độ có 1 nhóm thanh niên đang ngồi tụ tập ăn uống. Sau khi thấy tổ công tác, nhóm thanh niên bỏ chạy.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về cách ly xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhóm thanh niên và bắt giữ một trường hợp là Vũ Văn Phương (SN 1996, trú tại đội 7, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng).

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã tiếp tục mời các trường hợp khác lên làm việc. Tại cơ quan công an, các trường hợp nêu trên đều khai nhận khi phát hiện tổ công tác của Công an xã đến kiểm tra thì sợ hãi nên bỏ chạy. Trong quá trình bắt nhóm vi phạm, một đồng chí Phó Trưởng Công an xã Tân Liễu đã bị trượt ngã dẫn đến bị thương, gãy tay, đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an huyện Yên Dũng đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất UBND huyện Yên Dũng xử phạt các đối tượng trên về 2 hành vi: Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế, tập trung đông người và không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Theo đó, 6 đối tượng trên đã bị UBND huyện Yên Dũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 102.000.000 đồng.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: Báo Giao thông