6 loại thực phẩm giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Trứng, khoai tây, các loại đậu, rau củ và cá là những loại thực phẩm hỗ trợ rất tốt trong quá trình giảm cân bởi chúng mang lại cảm giác no lâu cho cơ thể. Ảnh đồ họa: Minh Anh

Khoai tây

Khoai tây vốn được coi là loại thực phẩm bổ dưỡng với nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, kali, carbs, chất xơ. Mặt khác, khoai tây chứa một protein đặc biệt có tên gọi là proteinase 2 (PI2). Loại protein này có tác dụng ngăn chặn cảm giác thèm ăn. Vì vậy, dù chứa hàm lượng carbs lớn nhưng khoai tây mang lại cảm giác no lâu hơn so với các loại thực phẩm khác.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp dồi dào protein và nhiều chất dinh dưỡng khác cho cơ thể. Trung bình một quả trứng chứa khoảng 6g protein, trong đó bao gồm cả 9 loại axit amin thiết yếu. Theo Healthline, tiêu thụ trứng vào bữa sáng sẽ làm cơ thể có cảm giác no lâu, từ đó tiêu thụ ít calo hơn trong suốt cả ngày dài.

Không chỉ vậy, 2 hợp chất chống oxy hóa được tìm thấy trong lòng đỏ trứng là lutein và zeaxanthin còn có tác dụng tăng cường sức khỏe đôi mắt.

Yến mạch

Yến mạch được coi là loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả nhờ chứa ít calo và giàu chất xơ. Đặc biệt, chất xơ hòa tan beta-glucan trong yến mạch còn giúp giải phóng các hormone và tăng cường cảm giác no lâu. Do khả năng hấp thụ nước và hàm lượng chất xơ dồi dào, yến mạch còn có thể ngăn chặn sự thèm ăn tốt hơn so với nhiều loại ngũ cốc được chế biến sẵn.

Cá

Cá là nguồn cung cấp protein rất dồi dào. Tiêu thụ các loại cá như cá hồi có thể giúp bạn cảm thấy no lâu trong một thời gian dài. Ngoài ra, cá cũng chứa nhiều axit béo omega-3 – loại axit góp phần quan trọng trong quá trình kích thích trao đổi chất và đốt cháy lượng calo dư thừa trong cơ thể.

Rau củ

Một chế độ ăn kiêng lành mạnh và hiệu quả không thể thiếu các loại rau xanh. Hầu hết rau củ đều cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Đặc biệt, đây cũng là loại thực phẩm chứa nhiều nước và chất xơ. Vì vậy, ăn nhiều rau xanh không chỉ tăng cảm giác no mà còn giúp bạn giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu xanh hoặc đậu lăng đều giàu vitamin và chất xơ. Không chỉ vậy, trong các loại đậu còn chứa nhiều carbs tốt (loại carbs được tìm thấy trong nhiều thực phẩm khác như ngũ cốc nguyên hạt, rau, hoa quả). Nhờ vậy, tiêu thụ đậu có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể no lâu mà không có cảm giác thèm ăn.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo Lao động