6 loại nước ép chứa collagen giúp làm đẹp da, tươi trẻ rạng rỡ

Nghiên cứu cho thấy, collagen là một trong những loại protein phong phú nhất trong cơ thể. Nó vô cùng cần thiết để giúp làn da đàn hồi, săn chắc và mịn màng hơn. Những ngày Tết, chế độ ăn uống bị thay đổi, không khoa học dễ bị ảnh hưởng ít nhiều tới làn da. Tuy nhiên, nếu duy trì chăm chỉ uống 7 loại nước ép chứa collagen giúp làm đẹp da, tươi trẻ rạng rỡ khiến ai gặp cũng phải khen ngợi.

Nước ép lựu giúp duy trì collagen trong da

Quả lựu có hương vị thơm ngon, có thể cung cấp nguồn năng lượng và dinh dưỡng quý báu để cơ thể khỏe mạnh. Không chỉ quả lựu mà vỏ thân, rễ, hoa của loại quả này đều có thể tận dụng để chữa bệnh rất tốt.

Nếu ăn lựu đều đặn, phụ nữ có thể bảo vệ cơ thể thoát khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm. Đặc biệt, lựu có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, có thể giúp duy trì collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa và xóa mờ nếp nhăn.

Nước cam hình thành collagen cho da

Để có thể sản xuất collagen, cơ thể luôn cần nhiều vitamin C, trong khi đó cam lại là loại quả chứa lượng vitamin C rất dồi dào. Theo Healthline, trong một cốc nước cam khoảng 240ml cung cấp khoảng 67% lượng vitamin C cơ thể cần trong ngày. Ngoài ra, lượng axit citric trong cam cũng được biết đến với vai trò hỗ trợ sự hình thành elastin và collagen, giữ cho da săn chắc và kiểm soát lão hóa sớm.

Nước ép bưởi sản xuất collagen

Vitamin C là siêu anh hùng của làn da nó có vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen. Vitamin C là chất chống oxy hóa duy nhất có thể làm tăng tổng hợp collagen. Việc bổ sung nhiều vitamin C thông qua bưởi có thể giúp ích rất nhiều cho làn da của bạn.

Nước ép củ dền đẩy mạnh sản sinh collagen tự nhiên

Củ dền có chứa các vitamin A, C, E cùng accid folic và các khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích thích oxy hóa của các tế bào và thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho da thêm khỏe mạnh. Vitamin C dồi dào trong củ dền còn đẩy mạnh sản sinh collagen tự nhiên, duy trì được độ đàn hồi và săn chắc cho da hiệu quả, từ đó đẩy lùi được quá trình lão hóa.

Nước ép táo

Nước ép táo cũng có chứa vitamin C, tốt cho sự hình thành collagen trên da. Đồng thời, các hợp chất hữu cơ và enzyme trong táo giúp chị em giảm mỡ và duy trì độ ẩm cho da. Chỉ cần giữ thói quen uống nước ép táo mỗi ngày, làn da của chị em sẽ trông tươi tắn hơn và khỏe mạnh hơn.

Nước dừa hạn chế quá trình lão hóa

Nước dừa cung cấp thức uống giàu khoáng chất và các chất điện giải, nó tốt cho sự chuyển hóa lành mạnh của axit amin, lipit và carbohydrate..., tác dụng cải thiện sự phân phối của các chất dinh dưỡng nhận được từ thực phẩm. Thành phần axit lauric trong nước dừa sẽ hạn chế quá trình lão hóa, tăng liên kết giữa các mô.

Chỉ cần chăm chỉ uống 1 ly nước dừa vào buổi sáng lúc bụng còn rỗng, chúng sẽ cung cấp dưỡng chất để nuôi dưỡng làn da trắng mịn từ sâu bên trong. Bên cạnh đó, tình trạng da thâm sạm hay cháy nắng đều được cải thiện, làn da đều màu và độ ẩm được cân bằng đáng kể.

Tác giả: Hoàng Ly (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn