6 điều kiêng kỵ phòng khách, gia chủ nên tránh để không tiêu tán tài lộc

Phòng khách kỵ bày cây cảnh mang ý không lành

Thường thì đặt cây cảnh trong phòng khách vừa có thể thanh lọc bầu không khí mà còn vừa có thể tăng thêm tính thẩm mĩ cho cả căn phòng. Có thể nói, đây là lựa chọn mà nhiều gia đình ưa chuộng.

Gai nhọn hay lá nhọn có thể mang theo sát khí, chẳng những tổn hại đến gia chủ mà còn ảnh hưởng đến vận quý nhân. Quý nhân đến nhà bị sát khí xua đuổi, vận trình công danh sự nghiệp của gia chủ khó bề vượng phát.

Nếu có ý định trưng cây cảnh ở đây thì theo phong thủy phòng khách, bạn nên chọn những cây mang ý tốt lành, chiêu tài tụ lộc như cây phát tài, cây kim tiền… Đồng thời, có điểm này cần chú ý, tuyệt đối chớ nên đặt cây ở vị trí chính giữa phòng, kẻo phạm phải cấm kỵ trong phong thủy phòng khách nhé.

Phòng khách quá nhiều cửa sổ

Không ít người thích nhà mình có nhiều cửa sổ hay nhiều hành lang để không gian trông thoáng mát, rộng rãi hơn. Thậm chí, một số người cho rằng phòng khách có càng nhiều cửa sổ thì càng đón được nhiều cát khí, tài lộc vào nhà.

Tuy nhiên, cách thiết kế này không hề tốt lành gì mà còn là lỗi phong thủy phá tài. Những người sống trong ngôi nhà có nhiều cửa sổ thường bị mất tiền của, khó thăng quan phát tài, học hành khó đỗ đạt cao.

Phòng khách kỵ rác bẩn bừa bãi, chất đống

Phòng khách còn được gọi là Nội minh đường, là nơi chính yếu trong nhà để tích tụ tài khí. Chính vì thế, phòng khách càng rộng, càng thoáng thì càng phát huy được tác dụng thu nạp khí tốt.

Nếu gia chủ để đồ đạc bừa bộn, lại không chịu dọn dẹp rác bẩn trong phòng, để rác chất đống lên thì chắc chắn sẽ gây ra những trường khí xấu, khiến cho tài khí khó bề tích tụ, khí tốt vừa vào nhà đã bị tiêu tan.

Lâu ngày, phòng khách bị khí xấu hoàn toàn lấn áp, chẳng những ảnh hưởng đến tài vận và sự nghiệp của gia chủ mà còn khiến cho sức khỏe cả gia đình ngày càng suy yếu. Dọn dẹp ngay nhà mình, nhất là giữ cho phòng khách sạch đẹp.

Phòng khách kỵ treo tranh ảnh có hàm ý không lành

Một điều cấm kỵ trong phong thủy phòng khách đó là treo những bức tranh có hình mãnh thú như chim ưng, hổ báo, sư tử… Những con thú đó có thể dễ dàng gây hại đến con người, mang theo những điềm dữ như tai nạn bất ngờ hay họa huyết quang.

Đặc biệt, nếu nhà có người tuổi Mùi, tuổi Tý hay tuổi Tỵ thì tranh chim ưng có thể khiến cho họ gặp nguy hiểm, hễ có tai họa gì bất ngờ xảy tới là sẽ ứng nghiệm lên những người này trước hết. Đây chính là do ảnh hưởng của từ trường, do can chi ngũ hành xung khắc.

Ngoài ra, những bức tranh trừu tượng tuy rất đẹp nhưng có thể khiến cho con người cảm xúc hỗn loạn, tranh thác đổ quá lớn lại mang theo ngụ ý phá tài, tranh mặt trời lặn trên biển thì cản trở vận trình thăng tiến sự nghiệp của gia chủ.

Không nên đặt gương lớn phía sau sofa