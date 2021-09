6 dấu hiệu cảnh báo bạn nên dừng ngay chế độ ăn kiêng Keto

Đồ họa: Minh Ánh

Chế độ ăn Ketogenic (Keto) là chế độ ăn uống ít carbohydrate. Phương pháp này giúp mọi người giảm cân nhanh chóng.

Thành công của chế độ ăn Ketogenic nhờ vào việc điều chỉnh sự trao đổi chất bằng cách tiêu thụ một lượng chất dinh dưỡng đa lượng cụ thể.

Nhận calo từ 75% chất béo, 20% protein và chỉ 5% carbohydrate buộc cơ thể phải chuyển sang trạng thái chuyển hóa gọi là Ketosis, trong đó chất béo được đốt cháy để làm nhiên liệu.

Nghe có vẻ giống như một giấc mơ giảm cân, nhưng kế hoạch ăn kiêng giảm cân bằng chất dinh dưỡng đa lượng này không dành cho mọi người. Trên thực tế, nó có thể dẫn đến một số tác dụng phụ khá khó chịu.

Thêm vào đó, theo Eat This! Not That!, nhiều chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng, Keto không phải là một giải pháp lâu dài lành mạnh để giảm cân.

Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo chế độ ăn kiêng keto có thể không phải là một lựa chọn tốt:

1. Bạn buồn nôn hoặc nôn nao

Các chuyên gia thường gọi phản ứng này là "bệnh cúm Keto", nó thường xuất hiện ở một số người ngay sau khi bắt đầu Keto.

Chuyên gia dinh dưỡng Anne Danahy, Mỹ cho biết: “Cúm Keto khá phổ biến và có thể kéo dài từ vài ngày đến một hoặc hai tuần". Cô khuyên nên uống nhiều nước và tăng cường chất điện giải để giảm thiểu các triệu chứng.

Nếu bạn chưa sẵn sàng để vượt qua những triệu chứng này, bạn có thể muốn dừng chế độ ăn kiêng này.

2. Bạn không có năng lượng

Bạn đang trong chế độ ăn kiêng Keto nhưng bạn lại thường xuyên có cảm giác không thể đứng dậy khỏi ghế hay chiếc giường.

Thực tế, carbohydrate là nguồn năng lượng ưa thích của cơ thể. Vì vậy, việc loại bỏ chúng khỏi thực đơn có thể dẫn đến một số tình trạng kiệt sức nghiêm trọng. Tình trạng mệt mỏi do Keto thường tăng lên khi cơ thể chuyển sang sử dụng chất béo để làm năng lượng.

3. Bạn đau đầu

Chuyển đổi macro cũng có thể gây đau đầu. Khi ở trong tình trạng ketosis, cơ thể có xu hướng loại bỏ chất lỏng nhanh hơn (vì bạn đi tiểu thường xuyên hơn).

Thêm vào đó, mức insulin giảm do ăn ít carbs hơn có thể làm rối loạn mức điện giải của bạn. Kết quả là bạn có thể bị mất nước, gây đau đầu.

4. Bạn bị tiêu chảy

Tăng lượng chất béo nạp vào cơ thể có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn. Nếu cơ thể bạn không quen với việc chuyển hóa một lượng lớn chất béo, nó sẽ đào thải ra ngoài, khiến bạn tiêu chảy.

5. Bạn không thể giao tiếp xã hội thông qua những bữa ăn

Cảm giác bị cô lập với xã hội là điều phổ biến khi áp dụng chế độ ăn kiêng. Trên Keto, bạn có thể thấy việc đi ăn ngoài hoặc đi ăn với bạn bè trở thành là không thể. Hầu hết thực đơn nhà hàng và tiệc tối không cung cấp các lựa chọn có chứa 75% chất béo.

6. Táo bón

Hạn chế carbs là chìa khóa thành công của chế độ ăn Keto, nhưng điều này đồng nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ chất xơ. Chế độ ăn ít chất xơ càng lâu thì quá trình tiêu hóa của bạn càng chậm lại. Táo bón lâu ngày có thể dẫn đến các biến chứng như trĩ hoặc tắc ruột.

Tác giả: MINH ÁNH

Nguồn tin: Báo Lao Động