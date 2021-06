5 tác dụng tuyệt với sức khỏe của quả bí đao

Giàu chất chống oxy hóa

Bí đao giàu chất chống oxi hóa. Nguồn ảnh: Internet

Bí đao rất giàu polyphenol, flavonoid và anthocyanin. Do đó, bí đao được biết đến như một loại thực phẩm có khả năng giảm viêm và chống lại các tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Bổ sung bí đao vào bữa ăn hàng ngày có thể ngăn ngừa và trì hoãn tổn thương tế bào, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính.

Giảm cân

Bí đao có các loại vitamin C, vitamin B, kẽm và đồng có khả năng tạo cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn cho cơ thể.

Bên cạnh đó, nhờ vào hàm lượng chất xơ cao, lại ít calo bí đao được xem như một thực phẩm tuyệt vời, được bổ sung vào chế độ ăn kiêng để duy trì cân nặng hợp lý.

Giúp cải thiện thị lực

Bí đao có hàm lượng vitamin B2 rất cao. Bằng cách tăng lượng vitamin B2 trong khẩu phần ăn uống, bạn có thể giảm nguy cơ rối loạn mắt. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong bí đao giúp giảm stress oxy hóa ở võng mạc và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng kali và vaitamin C cao, bí đao là một trong những thực phẩm tốt cho tim mạch. Kali hoạt động như một thuốc giãn mạch, nó có thể làm giảm sự căng thẳng trên mạch máu và động mạch của bạn. Điều này có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng như đau tim và đột quỵ.

Tăng cường miễn dịch

Một tác dụng của bí đao mà bạn không thể bỏ qua chính là góp phần tăng cường hệ miễn dịch nhờ việc cung cấp hơn 19% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể trong một khẩu phần ăn. Vitamin C có thể kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa để vô hiệu hóa các gốc tự do và ngăn ngừa sự đột biến của các tế bào khỏe mạnh.

Tác giả: Anh Đào (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn