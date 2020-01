5 mẹ con tử vong trong căn nhà cháy ngày 27 Tết: 4 xe máy chắn cửa thoát

Your browser does not support the video tag.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 21/01/2020 tại đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, TP.HCM.

Khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát vào trong căn nhà và phát hiện 4 xe máy nằm chắn ở cửa thoát hiểm.

Sáng 21/1, Công an quận 9 (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Các nạn nhân gồm bà Lê Thị Huệ (70 tuổi), Lê Thị Tuyết Mai (44 tuổi, con bà Huệ), Lê Hoàng Thanh (40 tuổi, con bà Huệ), Lê Hoàng Tâm (37 tuổi con bà Huệ), Trần Mỹ Tuyền (30 tuổi, vợ Thanh). Thi thể 5 người xấu số đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã tới căn nhà xảy ra hỏa hoạn, chia sẻ nỗi đau cùng thân nhân.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã kéo đến hiện trường vụ hỏa hoạn để theo dõi vụ việc. Nhiều người tỏ ra đau xót khi biết 5 người tử vong ngày cận Tết là mẹ con.

Bà Thu (53 tuổi, ngụ quận 9) cho biết, chị đang đi chợ mua sắm Tết thì thấy đông người nên dừng xe lại xem. Khi hay tin vụ cháy làm 5 mẹ con chết, bà ngỡ ngàng.

“Giáp Tết rồi mà xảy ra chuyện đau lòng quá. Cầu mong gia đình nạn nhân vượt qua biến cố này”, bà Thu chia sẻ.

Ông Lê Văn Bông (em rể bà Huệ) cho biết, khoảng 4h, người em rể thấy lửa bùng lên dữ dội nên cùng hàng xóm hô hoán, dập lửa nhưng không thành cho đến khi cảnh sát có mặt.

Theo ông Bông, nơi xảy ra hoản hoạn là căn nhà cấp 4, không có lối thoát hiểm. Khi cảnh sát vào trong thì phát hiện bà Huệ và 4 người con đã tử vong.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông