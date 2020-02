5 huyện có tai nạn giao thông tăng phải kiểm điểm

Chiều 14-2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh Nghệ An.

Tính từ ngày 16-12-2018 đến ngày 15-12-2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 294 vụ tai nạn giao thông, làm chết 182 người, bị thương 210 người. So với cùng kỳ năm 2018, ở Nghệ An đã giảm cả ba tiêu chí đó là giảm 10 vụ tai nạn giao thông, giảm 12 người chết, giảm tám người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là tài xế lái xe vượt quá tốc độ, đi sai làn đường, tránh vượt xe sai quy định, không chú ý quan sát…

Lực lượng cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính hơn 100.000 trường hợp, tạm giữ hơn 2.100 xe ô tô, hơn 20.900 xe mô tô, 568 xe máy điện, chuyển Kho bạc Nhà nước thu trên 94 tỉ đồng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên đường tránh TP Vinh (Nghệ An) vào ngày 15-10-2019 làm một người chết, 15 người bị thương.

TP Vinh, thị xã Hoàng Mai và các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên (Nghệ An) là các địa phương có tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Năm huyện có tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí là các huyện: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Nam Đàn, Kỳ Sơn.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, phát biểu kết luận hội nghị, yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An trước tháng 3-2020.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM