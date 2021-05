5 bệnh viện ở Nghệ An bị phê bình vì xem nhẹ nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 5/5, Sở Y tế Nghệ An tổ chức tập huấn “Quy trình quản lý, điều trị COVID-19”.

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Sở Y tế; lãnh đạo các Bệnh viện HNĐK Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam, bệnh viện đa khoa tuyến huyện (trong và ngoài công lập) và Trung tâm Y tế có giường bệnh.

Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày, có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Giám đốc Sở Y tế nghiêm khắc phê bình 5 bệnh viện vắng mặt không tham gia tập huấn (ảnh: BNA)

Trước đó, từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An đã kiểm tra tại nhiều cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở y tế đã bám sát các tiêu chí của Bộ tiêu chí; bố trí vị trí sàng lọc phân luồng phù hợp với tình hình của đơn vị; thực hiện tốt việc quản lý người bệnh và người nhà bệnh nhân...

Tuy nhiên, vẫn có những điểm chưa phù hợp, lúng túng, nhất định trong quy trình quản lý, điều trị COVID09. Chính vì thế, Sở Y tế đã quyết định mở ngay lớp tập huấn cấp tốc ngay sau ngày nghỉ lễ để đáp ứng với yêu cầu của tình hình dịch COVID-19.

Trước khi bước vào tập huấn, Sở Y tế Nghệ An đã gửi giấy mời tới tất cả các đơn vị khám, chữa bệnh trong tỉnh. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải tham dự đầy đủ, đúng thành phần, trường hợp vắng mặt phải có sự cho phép của Giám đốc sở.

Sở Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra về quy trình tiếp nhận, quản lý, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện (ảnh BNA)

Tuy nhiên, có 5 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, Bệnh viện Đa khoa Thái An không tham gia tập huấn và cũng không có lý do.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế tham gia nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung quan trọng được truyền đạt để về áp dụng tại đơn vị mình; chủ động phòng, chống, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 hiệu quả và tuyệt đối an toàn, tránh sự lúng túng, bị động. Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế cũng nghiêm khắc phê bình các đơn vị vắng mặt không tham gia tập huấn.

Giám đốc Sở Y tế giao Phòng Nghiệp vụ y tế làm văn bản phê bình 5 bệnh viện vắng mặt; yêu cầu các bệnh viện này tự bỏ kinh phí để đi học hỏi, thực hiện việc điều chỉnh lại quy trình quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 an toàn và hiệu quả theo đúng quy định.

Sau đó, Sở Y tế sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra một cách nghiêm ngặt đối với 5 bệnh viện này. Nếu các bệnh viện không đảm bảo Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” thì sẽ cho tạm dừng hoạt động theo đúng quy định pháp luật và cam kết của các bệnh viện với Sở Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tác giả: Tùng Lâm (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn