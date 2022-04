45 tỉnh, thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

54 tỉnh, thành phố tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi là: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Nghệ An, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, TP.HCM, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau và Bạc Liêu.

Tổng số liều vaccine được các địa phương tiêm cho trẻ nhóm tuổi này là 575.771 liều.

Tiêm vaccine cho trẻ lớp 6 tại Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Tính đến 14h30 ngày 25/4, cả nước tiêm hơn 212,6 triệu liều vaccine COVID-19 với tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 của người trên 18 tuổi là 100%, mũi 3 là 55,3%; Tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 của trẻ từ 12-17 tuổi lần lượt là 100% và 96,3%.

Số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 194.4721.541 liều, trong đó mũi 1: 71.435.055 liều; Mũi 2: 70.094.413 liều; Mũi bổ sung: 15.199.860 liều và Mũi 3: 37.742.213 liều. Riêng mũi 3 đến nay khoảng 54,5 triệu liều vaccine đã tiêm cho người trên 18 tuổi.

Số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.343.462 liều, trong đó mũi 1: 8.882.585 liều; Mũi 2: 8.460.877 liều.

Bộ Y tế nhận định, thời gian tới, vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch. Vì vậy, ngành y tế tiếp tục coi vaccine là "vũ khí chiến lược", là yếu tố quyết định, nền tảng trong phòng, chống dịch COVID-19.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3 cho đối tượng được chỉ định tiêm trong quý II/2022.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-18 tuổi trong tháng 4/2022, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, nhập khẩu và phân bổ vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, hoàn thành tiêm chủng cho nhóm tuổi này trong quý II/2022 để bảo đảm an toàn cho trẻ trong kỳ nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới.

Liên quan đến tiêm mũi 3, Bộ Y tế từng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị cần tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, vận động người dân tham gia tiêm chúng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

Tác giả: Phạm Quý

Nguồn tin: Báo VTC News