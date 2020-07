4 thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Chiều 30-7, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng, giải cứu bốn thiếu nữ từ 13 đến 16 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke ở Thanh Hóa.

Các thiếu nữ được công an giải cứu đưa về trao trả cho gia đình. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 28-7, cha các cô gái (cùng trú xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp) lên Công an xã trình báo về việc bốn con gái của họ bỏ nhà đi và đang mất liên lạc.

Cụ thể, từ 26-7, hai chị em Lộc Thị B. (14 tuổi) và Lộc Thị S. (13 tuổi), cháu Lê Thị Hồng D. (13 tuổi) và Mạc Thị Tường V. (16 tuổi) bỏ nhà đi theo người lạ. Sau đó, người thân tìm kiếm và không liên lạc được.

Công an xã Châu Cường đã báo cáo lên Công an huyện Quỳ Hợp để phối hợp Cơ quan công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, làm rõ.

Qua điều tra xác minh, bốn bé gái trên lên mạng xã hội Facebook và được một số người vào kết bạn làm quen. Những người này sau đó đã rủ rê, lôi kéo các cháu bỏ nhà ra đi rồi đưa đến làm tiếp viên tại quán Karaoke New Wave (ở phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Đến 22 giờ 30 đêm 28-7, Công an xã Châu Cường và tổ công tác Công an Quỳ Hợp phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) giải cứu bốn cháu trên khỏi quán karaoke New Wave.

Hiện các cháu đã được đưa về quê nhà và bàn giao cho người thân. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM