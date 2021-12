4 người tử vong tại Hưng Yên: Người nhà kể lại diễn biến vụ việc

Liên quan đến vụ việc nhiều người tử vong sau bữa cơm trưa tại một gia đình ở xã Hùng An, huyện Kim Động, Hưng Yên, đến nay có 4 người tử vong, một người bị hôn mê sâu đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tươi và con trai N.V.H.N (8 tuổi), chị Nguyễn Thị Tình (em gái chị Tươi) và cháu P.T.A.B. (4 tuổi, con chị Tình).

Lối vào nhà ông bà Nguyễn Văn Sảng

Ngày 29/12, Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp với công an tỉnh và công an huyện, điều tra nguyên nhân tử vong của 4 người trên.

4 ngày sau bữa ăn gia đình, bà Nguyễn Thị Thắm (trú thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động- vợ ông Nguyễn Văn Sảng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi 2 con gái và 2 cháu ngoại lần lượt qua đời. Bà Thắm và chồng chỉ có 2 cô con gái là chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) và Nguyễn Thị Tình (25 tuổi). Cả 2 đều đã lập gia đình, sống tại xã Ngọc Thanh và Đồng Thanh (cùng huyện Kim Động).

Theo lời kể của Bà Thắm, nhà có hai cô con gái, nên các con sống rất tình cảm, ngày thường các con đi làm, nhưng chủ nhật về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Bữa ăn trưa ngày 26/12, vốn không nằm trong kế hoạch. Hôm đó, bà đi chợ mua cục sạc điện thoại thì gặp con gái là Nguyễn Thị Tươi cùng đi chợ.

Tại đây, bà có rủ Tươi đưa các con qua nhà ăn cơm trưa. Khi Tươi đồng ý, bà có gọi cho con gái út là Nguyễn Thị Tình qua dùng bữa trưa cùng.

Như vậy, bữa trưa hôm đó có 9 người gồm: vợ chồng ông bà Sảng, ba mẹ con chị Tươi, vợ chồng Tình và hai người con

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo bà Thắm, do không có sự chuẩn bị từ trước nên hôm đó chỉ có thịt lợn, chả lợn, rau cần và trứng gà nhà nuôi và do chính tay hai con gái chế biến. Cả gia đình ngồi một mâm. Sau khi gia đình ăn xong được 30 phút, thì cháu N.V.H.N. (9 tuổi, con trai chị Tươi) bị đau bụng và nôn ói. Bà Thắm cho rằng, những thông tin đồn thổi trên mạng xã hội cho rằng nhà bà ăn "lẩu ếch" hay "nấm" dẫn đến ngộ độc là hoàn toàn sai sự thật.

“Thấy cháu nôn, đau bụng, người cứng và sùi bọt mép, tôi có gọi bác dâu qua đưa cháu đi bệnh viện Nhi tỉnh Hưng Yên. Tại Bệnh viện Nhi, cháu tỉnh táo hơn một chút”- Bà Thắm kể.

5 phút sau khi bé N. đi bệnh viện, thì bé B. (5 tuổi, con chị Tình) cũng bị đau cổ, được đưa xuống Bệnh viện Nhi Hưng Yên cùng cấp cứu. Tuy nhiên, tối 26/12, hai cháu cùng tử vong. Gia đình từ chối giám định pháp y và tổ chức an táng cho các cháu.

Ngày 27/12, chị Tươi và chị Tình cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều 28/12, chị Tươi qua đời. Trưa 29/12, chị Tình cũng không qua khỏi.

Cũng theo lời kể bà Thắm, bữa trưa hôm đó, Nguyễn Văn Dũng (chồng của Nguyễn Thị Tươi) do có công việc tại Thái Bình, nên không qua ăn cùng gia đình.

Trả lời của phóng viên, có nghi ngờ gia đình bị đầu độc không, bà Thắm cho rằng, không nghi ngờ ai, mọi việc trong gia đình đều hết sức bình thường.

Căn bếp của gia đình

Như VOV.VN trước đó đưa tin, vào trưa ngày 26/12, gia đình ông Nguyễn Văn Sảng (ở thôn Lai Hạ Trung, trú xã Hùng An, huyện Kim Động) có mời các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa gia đình.

Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông Sảng và gia đình của 2 con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình. Sau bữa trưa, cả 2 gia đình con gái về nhà ở thôn Duyên Yên (xã Ngọc Thanh) và thôn Vĩnh Đồng (xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Đến tối 26/12, cháu N.V.H.N. và cháu P.T.A.B. có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội.

Đến 16h ngày 28/12, sức khỏe của chị Tươi chuyển biến xấu và không qua khỏi. Đến buổi chiều 28/12 sau khi chị Tươi mất, chồng chị Tươi trên đường đưa thi thể vợ từ Hà Nội về quê lo hậu sự cũng đột nhiên bị hôn mê và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện./.

