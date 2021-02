4 nam sinh đến công an xã trả ví cho người đánh rơi chiều tối mùng 5 Tết

Bốn nam sinh nhặt được ví đến trụ sở Công an xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tìm người đánh rơi - Ảnh: LÊ ĐẢM

Chiều 17-2, anh Lê Dương Đảm - bí thư Đoàn xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - cho biết Đoàn xã đang làm tờ trình gửi Huyện đoàn Hưng Nguyên đề nghị khen thưởng, biểu dương bốn nam sinh nhặt được của rơi tìm người đánh mất.

Trước đó, chiều tối 16-2 (mùng 5 Tết Tân Sửu), Công an xã Hưng Thông tiếp nhận một chiếc ví da từ bốn em học sinh Cao Gia Lâm, Lê Minh Sáng (cùng 14 tuổi), Lê Ngọc Đạt (13 tuổi) và Lê Sỹ Hoàng (10 tuổi), đều ngụ xóm Hồng Thái, xã Hưng Thông.

Bên trong chiếc ví da có hơn 3 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác. Theo lời các em, trên đường đi tập thể dục ở khu vực tỉnh lộ 539C đoạn đi qua xóm Hồng Thái, 4 em nhặt được chiếc ví và đem đến Công an xã để tìm trả lại người bị mất ngay sau đó.

Công an xã Hưng Thông trao chiếc ví cho cụ bà đánh rơi - Ảnh: LÊ ĐẢM

Công an xã Hưng Thông sau đó xác minh chủ nhân của chiếc ví là bà Trần Thị Lý (67 tuổi, ngụ xã Hưng Thông).

Đến nhận lại chiếc ví, bà Lý cho biết bà đánh rơi chiếc ví trên khi đi mừng thọ và xúc động cảm ơn các em nhỏ đã không tham của rơi.

Cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Vinh, Nghệ An trả chiếc ví của chị N. với tổng tài sản gần 80 triệu đồng - Ảnh: D.HÒA

Cũng trong mùng 5 Tết, Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Vinh, Nghệ An đã trả chiếc ví của chị N.T.N. (25 tuổi, ngụ thị trấn Đô Lương, Nghệ An).

Chị N. đánh rơi chiếc ví bên trong có nhiều tài sản như dây chuyền vàng 11 chỉ, 1 lắc tay 5 chỉ vàng và 2,3 triệu đồng tiền mặt (ước tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng) khi đi lễ đầu năm ở đền thờ Hoàng đế Quang Trung, phường Trung Đô, TP Vinh.

Tác giả: Doãn Hòa