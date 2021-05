4 nam nữ biến căn hộ chung cư thành động bay lắc giữa đại dịch

4 đối tượng cùng dàn loa phục vụ việc bay lắc tại căn hộ chung cư

Ngày 17/5, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã lập biên bản và bàn giao 4 đối tượng cho Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Sơn Trà xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an phường An Hải Tây nhận tin báo từ người dân về việc nhóm đối tượng mở nhạc công suất lớn tại chung cư An Trung 2 (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà).

Theo phản ánh, khoảng 1 tuần trở lại, tại căn hộ tầng 8 chung cư này thường xuyên mở nhạc lớn xuyên đêm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến những cư dân tại đây.

Khoảng 3h sáng 17/5, Công an phường An Hải Tây bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ 8C22 thuộc chung cư nói trên, phát hiện 4 đối tượng gồm 2 nam, 2 nữ có biểu hiện phê ma túy.

Các đối tượng được xác định là: Phú Đôn H. (SN 1987), Nguyễn Xuân Kh. (SN 1998, cùng trú tỉnh Quảng Trị), Trương Thị Diệu A. (SN 1996, trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng), và Nguyễn Thị Ph. (SN 1994, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Các đối tượng khai nhận mua ma túy về sử dụng và biến căn hộ tầng 8 chung cư An Trung 2 thành địa điểm bay lắc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Ngọc Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông