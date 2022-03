4 loại vitamin hỗ trợ giảm cân nhanh

Vitamin A

Vitamin A hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Nguồn ảnh: Internet

Vitamin A không chỉ tốt cho mắt mà còn giúp đốt cháy chất béo, chuyển hóa chất béo và protein, chống lại quá trình oxy hóa. Trong quá trình giảm cân, da trở nên đàn hồi hơn và cả người trông săn chắc hơn. Do đó, hãy thường xuyên ăn nhiều gan động vật, lươn, cá, sữa, cà rốt, các sản phẩm từ sữa và các thực phẩm khác để giúp bổ sung đủ vitamin A.

Vitamin nhóm B

Vitamin B1 và ​​B2 trong nhóm vitamin B giúp ích nhiều nhất cho việc giảm cân, những người thích ăn đồ ngọt nên bổ sung vitamin B1 nhiều hơn. Vì B1 đóng vai trò trong quá trình phân hủy đường và tạo năng lượng trong cơ thể con người. Nếu không được bổ sung kịp thời sẽ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi.

Vitamin C

Vitamin C hổ trợ tố cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tăng khả năng đốt cháy calo. Nhờ có vitamin C mà các bài tập thể dục chúng ta được đốt cháy nhiều calo hơn, nếu thiếu vitamin C cơ thể dễ dàng tăng cân, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn.Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng vitamin C góp phần làm giảm cân hiệu quả.

Các loại thực phẩm bao gồm nhiều vitamin C: cam, chanh, cà rốt, ổi, cà chua, ớt chuông, đu đủ, súp lơ, dứa.

Vitamin D

Vitamin D có thể giúp ngăn chặn hịnh thành tế bào mỡ, ngăn chặn không cho tế bào mỡ phát triển, giúp giảm cảm giác đói và vì thế kiểm soát được việc ăn uống để cân bằng cơ thể.Nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người bổ sung vitamin D đầy đủ giảm cân nhanh hơn những người thiếu vitamin này.

Những thực phẩm chứa nhiều vitamin D: lòng đỏ trứng gà, cá có nhiều dầu như cá hồi (90g cá hồi chứa khoảng 450 đơn vị quốc tế (IU) vitamin D.) cá thu, cá ngừ, cá chình , nấm hương, và đặc biệt là vitamin D có nhiều trong ánh sáng mặt trời (7h30-8h30).

Tác giả: Anh Đào (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn