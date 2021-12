4 loại đồ uống khiến phụ nữ già đi trước tuổi

Cà phê

Uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet.

Theo kết quả của một nghiên cứu tới từ Viện Da liễu Miami (Mỹ), tuy không trực tiếp gây ra mụn trứng cá, cũng không trực tiếp làm tăng nguy cơ lão hóa, nhưng cà phê lại ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của người uống. Không ngủ đủ giấc có thể kích thích làn da tăng sản xuất dầu, tăng nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông và tạo mụn. Ngủ không đủ giấc cũng làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể và các dấu hiệu lão hóa sớm được thể hiện rõ ràng nhất trên làn da.

Ngoài ra, cà phê có tính lợi tiểu vì thế nó có thể gây mất nước trên da. Da thiếu nước sẽ không giữ được vẻ căng mọng, tươi sáng mà sẽ xỉn màu, nhanh hình thành nếp nhăn khiến bạn trông già hơn. Để hạn chế điều này, bạn chỉ nên uống ít hơn 3 cốc cà phê mỗi ngày và không nên uống cà phê vào buổi tối.

Nước ngọt

Đồ uống chứa một lượng lớn đường và ít hoặc không có chất dinh dưỡng thường làm tăng lượng calo và nếu sử dụng nhiều có thể dẫn đến tăng cân theo thời gian.

Theo khuyến nghị của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ về việc tiêu thụ đường, mỗi ngày chúng ta nên nạp vào cơ thể không quá 50 gram đường. Trong khi, trung bình một lon nước ngọt 350 ml chứa 39 gram đường. Vậy nên, hãy hạn chế uống nước ngọt, thay vào đó hãy bổ sung nhiều nước lọc cho cơ thể.

Trà sữa

Ảnh minh họa.

Đa phần chị em đều thích trà sữa. Không những vậy nhiều bạn trẻ hiện nay nghiện tới mức ngày nào cũng phải uống 1 ly. Trong trà sữa có chứa rất nhiều đường. Lượng đường trong trà sữa sẽ rất dễ gây kích ứng, phá hủy collagen khiến da mất đi độ đàn hồi và mềm mại vốn có. Uống quá nhiều trà sữa có thể khiến da chị em nổi mụn, nám và làm các nếp nhăn xuất hiện ngày một rõ hơn.

Đối với các bé đang trong độ tuổi dậy thì, người gặp vấn đề về mụn nên hạn chế sử dụng loại thức uống này để bảo vệ làn da.

Rượu

Mặc dù trong rượu không có nhiều đường nhưng nó vẫn có thể khiến bạn già đi nhanh hơn theo cách khác.

Uống rượu bia thường xuyên gây tổn thương gan do tình trạng gan bị thiếu oxy và phải tiếp xúc với các sản phẩm độc hại phát sinh trong quá trình chuyển hóa cồn của cơ thể, có thể dẫn tới xơ gan. Ngoài ra, rượu còn làm giảm chất lượng giấc ngủ trong thời gian dài, khiến hệ thống miễn dịch suy yếu.

Theo Eat This Not That, da của bạn mỏng hơn và khô hơn khi bạn già đi và các yếu tố bên ngoài có thể đẩy nhanh quá trình này. Một phần do tác dụng khử nước của rượu, nó có làm cho da có nhiều nếp nhăn hơn khi tiêu thụ một lượng lớn theo thời gian.

Thay vì uống những loại nước có hại cho da, bạn nên uống nước lọc, hoa quả, nước ép rau củ, nước dừa...chúng vừa có lợi cho sức khỏe lại đẹp da.

Tác giả: Trúc Chi (t/h theo Lao Động, Sức khỏe & Đời sống)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn