4 lần 'đi đêm' của Vũ Nhôm với cựu Phó Tổng cục tình báo Nguyễn Duy Linh

Tháng 6/2017, sau khi bị Bộ Công an điều tra việc "làm lộ bí mật Nhà nước và mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản ở Đà Nẵng", Phan Văn Anh Vũ sợ bị xử lý nên nhờ Hồ Hữu Hòa kết nối để làm quen với ông Linh. Còn Hòa quen ông Linh từ năm 2017, nhiều lần đến nhà riêng của cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo để tư vấn phong thủy. Cuối tháng 6/2017, Hòa đến nhà nói với ông Linh việc Vũ nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin. Theo đề nghị, Hòa gọi điện cho Vũ qua ứng dụng Viber để ông Linh nói chuyện. Đầu tháng 7/2017, Hòa vào TP. HCM để gặp Vũ. Lần gặp này, Hòa khuyên Vũ cho ông Linh "một ít tiền để công việc được thuận lợi". Theo bản tự khai của Phan Văn Anh Vũ vào hồi tháng 8/2018, bị can đã lấy 500.000 USD và 5 tỷ đồng đưa cho người môi giới chuyển cho ông Linh. VKS cho rằng ông Linh đã nhận được túi quà. Vũ còn trình bày có một lần đóng gói 2 triệu USD và 2 lần gói 1 triệu USD để vào thùng xốp, dán kín rồi đưa cho cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thông qua lái xe của ông Linh. Theo lời khai của Vũ, ngày 17/12/2017, ông Linh gọi qua Viber cho Vũ và nói "việc rất căng, có thể khởi tố bắt giam" và khuyên Vũ "nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian ngắn. Cố gắng qua nước châu Âu". Ba ngày sau, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhưng Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn sang Singapore và bị bắt đưa về Việt Nam.