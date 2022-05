4 điều cần làm trước khi đổi điện thoại

Người dùng hiện nay thường thích đổi điện thoại để được trải nghiệm nhiều tính năng mới mẻ, thú vị. Tuy nhiên, nếu muốn bán chiếc smartphone đang dùng để “lên đời” thiết bị khác, bạn không nên bỏ qua một vài lưu ý nhằm bảo vệ thông tin cá nhân cũng như giúp cho việc dùng điện thoại mới được thuận tiện hơn.

Sao lưu toàn bộ dữ liệu

Với hàng loạt dịch vụ lưu trữ trực tuyến hiện nay, bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác là đã có thể sao lưu toàn bộ thông tin cá nhân của mình.

Hiện có rất nhiều ứng dụng giúp người dùng dễ dàng sao lưu dữ liệu khi chuyển đổi thiết bị.

Theo Gizmodo, người dùng cần kiểm tra tất cả ứng dụng quan trọng có trên điện thoại của mình và chắc chắn rằng mọi thứ đã được lưu trữ trên dịch vụ đám mây hoặc các thiết bị khác.

Cụ thể, với những tệp tin hình ảnh, bạn có thể dùng Apple Photos, Google Photos hoặc Dropbox để sao lưu. Với những ứng dụng xem phim nghe nhạc, bạn nên kiểm tra tệp tải về để chắc chắn mình không bỏ sót dữ liệu.

Hai hệ điều hành iOS và Android cũng có sẵn các dịch vụ sao lưu trong máy nhằm thuận tiện cho người dùng. Vì thế, bạn chỉ cần sử dụng các ứng dụng này và lựa chọn những tệp tin cần lưu trữ.

Thiết lập xác thực 2 lớp

Sử dụng tính năng bảo mật xác thực 2 lớp đồng nghĩa với việc người lạ không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dù cho họ biết tên đăng nhập và mật khẩu. Tuy nhiên, cách thức bảo mật này có thể sẽ gây ra không ít rắc rối trong quá trình đổi điện thoại.

Do đó, người dùng cần thiết lập tính năng này trên điện thoại mới của mình để có thể truy cập vào các tài khoản mạng xã hội hoặc email của mình.

Bảo mật 2 lớp đôi khi lại gây khó khăn khi đổi sang thiết bị mới. Ảnh: Android Authority.

Đăng xuất tất cả tài khoản

Đây không phải là thao tác bắt buộc nhưng người dùng vẫn nên đăng xuất hoặc vô hiệu hóa các ứng dụng trên thiết bị cũ của mình. Điều này sẽ giúp cho việc dùng điện thoại mới được thuận tiện hơn.

Một vài ứng dụng sẽ giới hạn số thiết bị bạn có thể sử dụng cho một tài khoản. Trong khi đó, các ứng dụng trả phí sẽ giới hạn số lần tải về ứng dụng. Vì vậy, người dùng nên gỡ cài đặt các app trước khi tải về trên điện thoại mới.

Gizmodo cũng lưu ý trước khi đăng xuất khỏi mọi tài khoản, người dùng nên ghi nhớ tất cả mật khẩu của mình hoặc sử dụng trình quản lý mật khẩu để dễ dàng đăng nhập lại trên thiết bị mới.

Lưu trữ tin nhắn

Các cuộc trò chuyện, tin nhắn riêng tư là những dữ liệu quan trọng trong quá trình sử dụng thiết bị điện tử của con người. Do đó, người dùng không nên bỏ qua bước lưu trữ tin nhắn trước khi chuyển sang điện thoại mới.

Theo Gizmodo, những ứng dụng như Twitter, Messenger hoặc Google Chat sẽ tự động sao lưu trên dịch vụ đám mây. Trong khi đó, với Apple iMessage, toàn bộ các cuộc hội thoại sẽ được đồng bộ ngay trên iCloud.

Đừng quên lưu trữ lại tin nhắn trước khi xóa dữ liệu. Ảnh: iMore.

Mỗi ứng dụng sẽ có cách lưu trữ khác nhau, nhưng người dùng nên kiểm tra để đảm bảo đã sao lưu tại thời điểm gần nhất để không làm mất dữ liệu.

Khôi phục cài đặt gốc

Cuối cùng, tốt nhất là bạn nên chạy trình khôi phục cài đặt gốc để xóa tất cả dữ liệu khỏi thiết bị và đưa nó trở về trạng thái ban đầu khi nhà sản xuất bán ra trên thị trường. Bạn chỉ nên làm điều này sau khi đã kiểm tra và sao lưu toàn bộ tệp tin như ở các bước trên.

Khôi phục cài đặt gốc cũng đồng nghĩa với việc sẽ không ai có thể đăng nhập vào tài khoản hay truy cập vào dữ liệu của bạn vì tất cả các tệp tin và ứng dụng đều đã bị xóa sạch. Thiết lập này sẽ khiến các mạng đã lưu, lịch sử duyệt web hay những hình ảnh, video biến mất hoàn toàn khỏi bộ nhớ smartphone.

Với Android, người dùng có thể chạy trình này bằng cách vào mục “Cài đặt” (Settings) > “Hệ thống” (System) > “Đặt lại” (Reset), sau đó chọn “Xóa toàn bộ dữ liệu” (Erase all data). Với iOS, người dùng vào phần “Cài đặt” (Settings) > “Cài đặt chung” (General) > “Đặt lại” (Transfer or Reset iPhone) và chọn “Xóa tất cả nội dung và cài đặt” (Erase All Content and Settings) để hoàn tất.

Tác giả: Thúy Liên

Nguồn tin: zingnews.vn