4 cách giúp bạn cải thiện thị lực

Tránh chạm tay vào mắt khi không cần thiết

Bạn không nên chạm tay vào mắt khi không cần thiết. Nguồn ảnh: Internet

Điều quan trọng nhất là bạn cần tránh chạm tay vào mắt nếu không cần thiết. Nếu bạn phải dụi mắt, hãy rửa sạch tay trước khi làm điều đó,

Nhiều vi trùng và vi khuẩn sống trên tay của bạn và có thể xâm nhập vào mắt, gây nhiễm trùng như viêm kết mạc do vi khuẩn. Một trong những cách lây nhiễm virus cảm lạnh là dụi mắt.

Đeo kính râm

Cách tốt nhất để giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh là mua một cặp kính râm tốt để bảo vệ mắt khỏi tia UV của ánh nắng mặt trời.

Đục thủy tinh thể dễ xảy ra hơn nếu bạn tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím. Khi mua kính râm, hãy tìm những loại có khả năng bảo vệ 99-100% tia UVA và UVB.

Sử dụng kính an toàn

Bạn nên đeo kính bảo hộ nếu bạn sử dụng vật liệu nguy hiểm hoặc dễ cháy nổ trong công việc hoặc ở nhà.

Các môn thể thao như khúc côn cầu trên băng, bóng vợt và môn bóng vợt cũng có thể dẫn đến chấn thương mắt. Do đó, bạn cần đeo kính bảo vệ mắt hoặc mũ bảo hiểm có mặt nạ bảo vệ hoặc kính thể thao để che chắn cho đôi mắt của bạn.

Ăn để cải thiện thị lực

Theo Elizabeth Somer chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của cuốn Eat Your Way to Sexy thì bạn nên ăn những thực phẩm sau để tốt cho thị lực và bảo vệ mắt.

Thực phẩm chứa vitamin C: Chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím. Hãy bổ sung ít nhất 200mg vitamin C mỗi ngày bằng cách ăn thật nhiều trái cây giàu vitamin C, bao gồm súp lơ xanh, dâu tây, và các trái cây họ cam quýt.

Thực phẩm giàu omega-3: Những nghiên cứu về omega -3 béo cho thấy, omega-3 trong cá hồi và cá ngừ có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Hãy thêm cá hồi và cá ngừ của vào thực đơn của bạn hai lần một tuần hoặc bổ sung dầu cá có chứa DHA. Omega -3 có tác động lớn nhất đến thị lực của bạn.

Thực phẩm chứa nhiều kẽm: Một số nghiên cứu đã phát hiện rằng, thiếu hụt kẽm sẽ gây ra suy giảm thị lực của bạn vào ban đêm, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Thịt nạc đỏ, thịt gà và các loại hát là nguồn cung cấp kẽm dồi dào. Hãy cố gắng bổ sung ít nhất 8mg kẽm mỗi ngày.

