38 người hát karaoke chui, 8 trường hợp dương tính với ma túy

Ngày 19/12, Công an quận 11 (TP.HCM) đang lập hồ sơ xử lý chủ phòng thu âm Happy KTV và 38 người tụ tập hát karaoke chui.

Khuya 18/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 11 phối hợp cùng Công an phường 9 kiểm tra hành chính phòng thu âm Happy KTV nằm trên đường Minh Phụng.

Nhóm khách hát karaoke chui bị công an phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong 4 phòng, nhà chức trách phát hiện 38 người tụ tập ăn uống, hát karaoke. Test nhanh số người này, cảnh sát phát hiện 8 người dương tính với ma túy.

Các vị khách khai đến cơ sở này để thuê phòng hát và sử dụng ma túy. Tại các phòng hát, lực lượng chức năng thu giữ nhiều viên thuốc lắc.

Theo cảnh sát, cơ sở này do ông Lý Vĩnh Tân làm chủ. Người đàn không khai từ tháng 10 đến nay, quán thường hoạt động lén lút từ đêm khuya đến sáng.

“Từ nay đến Tết Nguyên đán, Công an quận 11 sẽ tăng cường triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, đại diện Công an quận 11 nói.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn