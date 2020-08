36 cầu thủ góp mặt trong đợt tập trung lần 3 của tuyển U19 Việt Nam

HLV Philippe Troussier triệu tập 36 cầu thủ cho đợt tập trung lần thứ 3 của tuyển U19 Việt Nam. So với 2 đợt tập trung trước, danh sách tập trung đợt này có nhiều thay đổi bởi HLV Philippe Troussier và các cộng sự vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục rà soát, kiểm tra lực lượng để xây dựng đội hình tối ưu nhất cho U19 Việt Nam.

HLV Philippe Troussier và các cộng sự vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục rà soát, kiểm tra lực lượng để xây dựng đội hình tối ưu nhất cho U19 Việt Nam - Ảnh minh họa: VFF

Bên cạnh đó, do các giải bóng đá trong nước đang tạm dừng vì Covid-19 tái phát nên BHL đã triệu tập nhóm các cầu thủ trẻ thuộc các CLB như Phú Thọ, PVF, Viettel, Công An Nhân Dân…. Nhóm các cầu thủ này chưa có dịp lên tuyển vì bận thi đấu tại Giải Hạng nhì Quốc gia 2020. Ngoài ra, tiền vệ Huỳnh Công Đến của CLB Phố Hiến - cầu thủ thi đấu nổi bật tại Giải U19 Quốc gia 2020 vừa qua - không thể có mặt trong đợt tập trung lần này do đang điều trị phục hồi chấn thương.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 20-8 và cũng giống như đội tuyển U22 Việt Nam, thầy trò HLV Philippe Trousssier sẽ được kiểm tra y tế và xét nghiệm Realtime RT-PCR để đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19. Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế và đạt yêu cầu về an toàn sức khỏe, tuyển U19 Việt Nam sẽ di chuyển sang đóng quân và tập luyện tại Trung tâm Bóng đá PVF từ 22 đến 28-8.

