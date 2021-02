34 thanh niên từ Hải Dương "thông chốt" Covid-19 vào Hải Phòng

34 thanh niên bị Công an tạm giữ về hành vi vượt chốt kiểm soát dịch bệnh

Trước đó, vào khoảng 20h30' ngày 13/2, tại khu vực xã Đại Bản và Lê Thiện thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng xuất hiện nhiều tốp thanh niên sử dụng mô tô từ địa bàn tỉnh Hải Dương vào thành phố.

Khi đến khu vực Ga Dụ Nghĩa, đường 5A, huyện An Dương, hành vi của nhóm thanh niên này đã bị lực liên ngành làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát Covid-19 tại đây phát hiện và ra tín hiệu dừng để thực hiện kiểm tra, khai báo y tế.

18 xe máy các đối tượng sử dụng để vượt chốt

Tuy nhiên, nhóm thanh niên này không chấp hành, có hành vi chống đối buộc lực lượng liên ngành phải thông báo, phối hợp Công an huyện An Dương, Công an các xã Lê Thiện và Đại Bản tổ chức bắt giữ cả 34 đối tượng và 18 mô tô.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm. Toàn bộ khu vực ga Dụ Nghĩa cũng được phun khử khuẩn ngay trong đêm để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực ga Dụ Nghĩa

Hiện Công an huyện An Dương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: An Nhiên - Minh Huy

Nguồn tin: Báo Dân trí