300 giếng của dân có nước trở lại khi công ty khoáng sản ngừng hút

Ngày 9/6, ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), cho biết qua theo dõi hơn một tuần trở lại đây, địa phương không còn phát sinh thêm các điểm sụt lún, nứt nẻ.

“Từ khi huyện yêu cầu Công ty CP Tân Hoàng Khang và các cơ sở khai thác khoáng sản quặng ngừng việc bơm hút nước ngầm, các hộ dân trong xã không còn nứt nẻ, sụt lún thêm. 299 giếng nước bị cạn trơ đáy cũng đã có nước trở lại”, ông Hóa nói.

Giếng nước của người dân ở xã Châu Hồng đã có nước trở lại. Ảnh: P.T.

Theo ông Hóa, hiện có 5 hộ dân trong xã có nhà bị sụt lún đã có đơn xin san lấp để đảm bảo an toàn, không để hố sụt lún thêm. Xã cũng phối hợp với Công ty Tân Hoàng Khang hỗ trợ các gia đình san lấp bằng hình thức hút hết nước trong hố, giếng sau đó đổ đá xuống và bơm bê tông tươi vào lấp đầy.

Toàn xã hiện có 10 hộ dân có nhà cửa bị nứt nẻ, sụt lún nghiêm trọng nhất, phải sơ tán người và tài sản, đã được chính quyền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 283 triệu đồng.

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đã hoàn thành 3 mũi khoan, sâu hơn 30 m thăm dò các điểm sụt lún để tìm nguyên nhân hiện tượng.

Trong khi đó, đại diện đoàn công tác của Sở Xây dựng đã giám định trụ sở làm việc UBND xã và các trường học. Đoàn chia làm 2 nhóm đang tiếp tục làm việc tại bản Na Hiêng và bản Na Noong.

Ngoài ra, đoàn liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cũng đang kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện theo hồ sơ khai thác... đặc biệt là đối với doanh nghiệp sử dụng bơm hút nước ngầm.

Hai năm qua, người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) sống trong lo lắng khi hàng loạt “hố tử thần” xuất hiện trong sân nhà, ngoài ruộng lúa chưa rõ nguyên nhân.

Một hố sụt lún ở nhà dân xã Châu Hồng. Ảnh: P.T.

Theo báo cáo UBND xã Châu Hồng, toàn xã đã có đến 299 giếng nước bị cạn trơ đáy, 249 nhà dân bị nứt nẻ, hàng chục “hố tử thần” xuất hiện. Trong khi, toàn xã chỉ có 900 hộ dân. Nhiều trường học, trạm y tế trên địa bàn cũng bị tình trạng tương tự.

Trước tình trạng trên, huyện Quỳ Hợp đã yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng tạm dừng bơm hút nước ngầm để phục vụ quá trình kiểm tra địa chất, xác định nguyên nhân. UBND tỉnh Nghệ An cũng giao sở, ngành liên quan phối hợp với Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ để sớm khảo sát, nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân và xử lý hiện tượng.

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ sau khi khoan thăm dò một số mũi đã xác định nguyên nhân ban đầu xuất hiện liên tiếp các hố sụt lún ở xã Châu Hồng trong thời gian qua là do tụt nước ngầm. Tuy nhiên, việc vì sao tụt nước ngầm, đơn vị đang nghiên cứu, khảo sát.

Cuộc sống đảo lộn vì giếng cạn nước, nhà chờ sập. Nhiều năm qua, cuộc sống của hàng trăm hộ dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) bị đảo lộn khi giếng cạn nước, nhà cửa sụt lún có thể bị đổ bất cứ lúc nào.

