300 doanh nghiệp tham gia Hội nghị 'Kết nối giao thương - Xúc tiến đầu tư' Nghệ An năm 2021

Chiều 17/4, Hội doanh nhân trẻ Nghệ An phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương - Xúc tiến đầu tư". Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 11 Hội doanh nghiệp trẻ trong cả nước.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Duy Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức với mục đích tạo nên cộng đồng doanh nhân trẻ miền Trung gắn kết, sẵn sàng đồng hành, đưa kinh tế miền Trung bắt nhịp trở lại sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó giúp các doanh nghiệp trẻ nắm bắt được những cơ hội đầu tư vào tỉnh Nghệ An đồng thời giúp các doanh nghiệp trên cả nước, đặc biệt là doanh nghiệp miền Trung tạo nên chuỗi cung ứng và hỗ trợ nhau trong liên kết, hợp tác cùng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nắm bắt tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2020. Năm qua mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô; là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đánh giá hội nghị "Kết nối giao thương - Xúc tiến đầu tư", thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế đang phải chịu nhiều sự tác động bởi thiên tai, dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giới thiệu đến các doanh nhân, doanh nghiệp những tiềm năng, lợi thế của Nghệ An trong việc thu hút đầu tư.

“Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp không ngừng đổi mới tư duy, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế trong thời kỳ mới”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ có sự gắn kết, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An trong việc xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu.

Tại Hội nghị này, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An đã ký kết biên bản phối hợp hoạt động với Trung tâm xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Nghệ An. Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An cũng đã ký kết chương trình hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

