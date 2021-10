3 thứ gây ung thư đang "ẩn náu" trong tủ lạnh nhà bạn mà WHO cảnh báo, gần 90% người Việt tự hại mình mà không biết

Trong xã hội ngày nay, mặc dù y học ngày càng hiện đại, nhiều căn bệnh đã tìm ra cách chữa thế nhưng chúng ta vẫn cảm thấy e ngại khi nhắc đến bệnh ung thư.

Sự tồn tại của tác nhân gây ung thư trong cuộc sống này thật sự rất phổ biến. Một số bệnh nhân ung thư là do di truyền, một số khác lại mắc vì tiếp xúc lâu dài với chất gây ung thư trong thực phẩm, trong môi trường sống… Đó là lý do vì sao Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) là một phần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tiến hành nghiên cứu và điều tra sâu.

Cuối cùng, IARC đã xác định các nguyên nhân gây ung thư, phân loại thành 4 nhóm cơ bản: Nhóm 1, nhóm 2A, 2B và nhóm 3. Trong hơn 1.000 nhân tố mà IARC đánh giá, chỉ có hơn 100 tác nhân được xếp vào nhóm 1, là "gây ung thư cho người". Đáng nói, hầu hết trong số chúng đều liên quan đến các món ăn mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày, thậm chí chúng còn có mặt trong tủ lạnh của nhiều gia đình.

Dưới đây là những thứ trong tủ lạnh dễ gây ung thư nhất, hầu hết người Việt đều không biết để vứt bỏ chúng.

1. Rau lá xanh bảo quản trong tủ lạnh quá 48 tiếng

Rau là thực phẩm giàu chất xơ, chất khoáng, chất chống oxy hóa… hơn nữa có giá thành tương đối rẻ nên nhiều người sẽ mua về nhà ăn, tích trữ trong tủ lạnh để giữ được độ tươi, khi nào cần sẽ mang ra dùng… Thậm chí, nhiều người ăn rau luộc, xào không hết còn để vào tủ lạnh, thực tế là thói quen này có thể gây hại, các loại rau lá xanh bảo quản quá lâu trong tủ sẽ bị mất hết dinh dưỡng, thậm chí còn tạo ra chất gây ung thư.

Theo tờ Tân Hoa Xã, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi để rau xanh trong tủ lạnh khoảng 48 giờ sẽ sinh ra nitrit, càng để lâu số lượng nitrit càng tăng lên. Nitrit trong thực phẩm là một chất có thể gây ung thư được IARC công nhận.

2. Sản phẩm hun khói, ướp muối: Cá muối, thịt xông khói

Ngày nay, nhiều gia đình thích ăn các món thịt xông khói, cá ướp muối... Đặc biệt là vào những dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm thì những món ăn này thường được tích trữ nhiều trong tủ lạnh để khi có khách là có thể mang ra ăn luôn.

Tuy nhiên, sản phẩm hun khói để trong tủ lạnh quá lâu hoặc ăn thường xuyên sẽ có hại cho sức khỏe. Nguyên nhân khiến thịt xông khói gây ung thư là bởi chúng chứa nhiều chất phụ gia, có thể chứa các hóa chất hình thành trong quá trình chế biến, ví dụ như hợp chất N-nitroso và hydrocarbon thơm đa vòng, gây tổn thương ADN và phát triển ung thư.

Còn cá muối thì có chứa chất gọi là dimethyl nitrit. Sau khi đi vào cơ thể, chất này sẽ bị phân hủy thành dimethyl amoni nitrit, được WHO chỉ định là chất gây ung thư. Ngoài ra, cá muối có vị mặn, thường chứa nhiều natri nên cũng làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng, dạ dày..

Vì vậy những sản phẩm hun khói, ướp muối bên trên được khuyến cáo ăn ít đi, đồng thời không nên cất quá nhiều trong tủ lạnh.

3. Phần đá băng trong tủ lạnh lâu ngày không được làm sạch

Nếu tủ lạnh lâu ngày không được vệ sinh, có thể thấy trên bề mặt tủ có đóng khá nhiều đá băng, phần này nguy hiểm hơn những gì bạn nghĩ.

Bạn nên nhớ rằng tủ lạnh thường là "kho" chứa vô vàn các loại thực phẩm, từ rau, thịt, trứng, cá…, những thực phẩm này có thể làm lây nhiễm vi khuẩn vào bề mặt tủ lạnh, bám nhiều trong lớp băng giá này. Lớp băng giá để lâu có thể chứa các loại vi khuẩn, bao gồm cả nấm mốc như Aspergillus flavus.

Đáng nói, Aspergillus flavus có chứa độc tố aflatoxin – chất gây ung thư nhóm 1 mà WHO cảnh báo. Aflatoxin đặc biệt có hại cho gan và dễ gây bệnh ung thư gan. Tác hại của nó tương đương 68 lần asen. Tiêu thụ 1 miligam có thể gây ung thư, chính vì thế việc lau rửa, vệ sinh tủ lạnh thường xuyên thực sự rất quan trọng.

Trên đây là 3 thứ trong tủ lạnh có thể gây ung thư mà bạn nên nhanh chóng dọn dẹp. Nếu để lâu hoặc tiếp xúc nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là độc tố aflatoxin. Bên cạnh đó, bạn nên nhớ rằng trong môi trường bếp có nhiều thứ cũng có thể chứa aflatoxin, ví dụ như thớt gỗ, ngô, gạo, lạc mốc…

Tác giả: Đậu Đậu

Nguồn tin: Nhịp sống Việt