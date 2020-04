3 tài xế bị thương nặng nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn liên hoàn

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an TP HCM

Ngày 15/4, trên tỉnh lộ 830, thuộc Long An xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 ô tô khiến 3 tài xế cấp cứu. Theo đó, khoảng 16h20 cùng ngày, nam tài xế (khoảng 40 tuổi) lái xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Long An chạy trên tỉnh lộ 830, thuộc Long An. Khi đến km 23 đường tỉnh 830 thuộc địa phận ấp 2, xã Hựu Thạnh đã va chạm mạnh với ô tô tải BS: 62C-127.78 lưu thông chiều ngược lại chở đầy khoai.

Lúc này, ô tô tải BS: 62C-100.65 đi phía sau chạy tốc độ nhanh đã tông trực tiếp vào phần đuôi ô tô tải BS: 62C-127.78. Cú va chạm mạnh làm cả 3 ô tô hư hỏng nặng hoàn toàn phần đầu, 3 tài xế ngồi ở cabin chấn thương rất nặng, kẹt cứng bên trong.

Phát hiện tai nạn nghiêm trọng, người dân địa phương và người đi đường dùng vật cứng cạy cửa đưa nạn nhân ra khỏi phương tiện và nhanh chóng chuyển đi bệnh viện TPHCM cấp cứu. Những người chứng kiến cho biết, có khả năng cả 3 đều gãy chân, chấn thương nặng vùng đầu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn thì cơ quan chức năng huyện Đức Hòa đã có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Hiện Cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa đang khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

