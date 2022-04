3 nữ tướng quyền lực lãnh đạo đại gia tộc ở Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Sơn - "nữ tướng" đứng sau đế chế Sơn Kim Group

Bà Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập gia tộc Sơn Kim lừng lẫy là một trong những doanh nhân thành đạt của Việt Nam từ những năm 1980.

Bà Nguyễn Thị Sơn xuất thân trong một gia đình có truyền thống về may mặc. Bà Sơn từng là nhà quản lý doanh nghiệp may mặc quốc doanh Legamex, Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp...nên Sơn Kim Group (tên cũ là Đại Thành) có thế mạnh rất lớn trong ngành dệt may, thời trang cao cấp và nắm trong tay nhiều dự án bất động sản nghìn tỷ ở vị trí đắc địa.

Doanh nhân Nguyễn Thị Sơn. Ảnh: FBNV

Chồng mất sớm, một mình nuôi 5 người con song bà không chỉ nuôi dạy con khôn lớn thành người mà còn hỗ trợ chúng rất tích cực từ kinh nghiệm, tri thức cho đến tài chính để cả 5 người con trở thành những doanh nhân hàng đầu tại TP HCM.

Dù đã ngoài 70 tuổi và không nắm giữ bất cứ chức vụ cụ thể gì tại Sơn Kim nhưng bà Nguyễn Thị Sơn vẫn được coi là người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc. Thậm chí, nhiều người còn ví bà như "lão phật gia" hay "thái thượng hoàng" của Sơn Kim.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga - người đặt nền móng cho đế chế ẩm thực của gia tộc Lý Quí

Gia tộc Lý Quí nổi tiếng là một tập đoàn ẩm thực, buôn bán nội thất gia đình. Gia tộc này sáng lập rất nhiều chuỗi nhà hàng, quán cà phê từ thời kì ẩm thực phương Tây mới du nhập vào nước ta như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden...

Phải đến đời doanh nhân Lý Quí Trung (thuộc thế hệ thứ 2), cơ ngơi của nhà Lý Quí mới thực sự bành trướng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, người đặt nền móng cho gia tộc Lý Quí lại là nhà báo Chánh Trinh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga.

Doanh nhân kín tiếng Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Ảnh: Internet

Bà Quỳnh Nga là một nữ doanh nhân kỳ cựu và là chủ của nhà hàng Thanh Niên (một nhà hàng cơm Việt Nam lâu đời nhất Sài Gòn) tồn tại ngay trung tâm Quận 1 từ năm 1989. Suốt 33 năm qua, nơi đây vẫn luôn luôn là lựa chọn hàng đầu cho những bữa cơm gia đình của nhiều thế hệ người Sài Gòn.

Gia tộc Lý Quí sở hữu rất nhiều khối bất động sản sang trọng, đắt đỏ ở trung tâm thành phố, mỗi thành viên trong gia đình đều sống ở những căn penthouses, biệt thự bề thế. Căn nhà bà nội Lý Quí Khánh thường xuyên ở được cho rằng là một biệt phủ siêu rộng ở Bình Dương và vô cùng kín đáo.

Nữ đại gia Trương Mỹ Lan - người lãnh đạo gia tộc Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan (còn có tên gọi khác là Trương Muội) là nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa giàu có ở Việt Nam. Bà Lan là Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát, doanh nghiệp đang sở hữu nhiều khu đất vàng tại TP.HCM. Chồng bà là Eric Chu Nap Kee, một doanh nhân bất động sản ở Hong Kong.

Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (tiền thân là Công ty tư doanh Vạn Thịnh Phát được thành lập năm 1991) hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Doanh nhân Trương Mỹ Lan. Ảnh:Internet

Vạn Thịnh Phát cùng các công ty con hiện sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại TP.HCM như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton...

Nữ tướng Vạn Thịnh Phát từng nhiều lần gây bất ngờ cho những đại gia trong giới bất động sản khi đứng ra thâu tóm các khu đất vàng ở TP.HCM như việc mua lại tòa tháp Vincom Centre A (Union Square sau này), Thuận Kiều Plaza, Sài Gòn Peninsula...







